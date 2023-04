Adrián Maximiliano Nario Pérez, más conocido en el mundo digital como El Bananero, se presentará el próximo 26 de mayo al Teatro Cariola con el espectáculo "Cancelame ésta", evento que está casi agotado y en que se espera un lleno total igual que en otros pasos por capitales de la región.

El autodenominado "mal influencer", uno de los humoristas latinos más conocidos en la plataforma de YouTube, entregará un show que contará con comedia en diferentes secciones y música en vivo. Esto último estará a cargo de Omar Acosta -ex vocalista de BBS Paranoicos- y la banda Capitán Morgan.

La música no es ajena para El Bananero. Nacido en Estados Unidos y criado en Uruguay, el comediante formó parte de varios grupos de rock durante su juventud. Entre ellos destaca Once Tiros, íconos del ska punk oriental que tuvo una trayectoria de más de 20 años. Esas mismas habilidades las pone en práctica con su particular visión

Su salto a la fama llegó gracias a su talento con la edición de videos, añadiendo su llamativo humor a íconos de la cultura pop de los últimos años, creando memes eternos de la mano de franquicias como Harry Potter o Avengers.

Con cerca de 15 años presente en las redes sociales, ya acumula más de 3 millones de suscriptores en YouTube y 2milones seguidores en Instagram, todos fanáticos de un humor que ha acompañado a más de una generación.

Este evento es organizado por Jàpi Chile, la marca de cerveza del Bananero que fue lanzada en el 2021, la que también estará presente en el recinto. Las entradas ya están a la venta a través de Passline con los siguientes precios:

Preventa 1: $15.000 AGOTADO

Preventa 2: $20.000 AGOTADO

General: $25.000

Palco: $30.000 AGOTADO

Meet & Greet: $30.000 AGOTADO

*Valores más cargo por servicio.

*Evento para mayores de 18 años.