El juego del Calamar, la nueva serie de Netflix estrenó su primera temporada en septiembre de este año y rápidamente se convirtió en una de las producciones más vistas y más exitosas del servicios de streaming.

Sobre el futuro de la serie aún no hay nada oficial, sin embargo, el escritor y director de la serie, Hwang Dong-Hyuk entregó detalles sobre la segunda y posible tercera temporada del drama de Netflix. En conversación con KBS (Korean Broadcasting System), Dong-hyuk señaló que se encuentran en conversaciones con el streaming para una posible segunda y tercera temporada, recoge el medio Korean Times.

En noviembre, Hwang le dijo a Associated Press: "De hecho, habrá una segunda temporada", y agregó: "Está en mi cabeza ahora mismo. Actualmente estoy en el proceso de planificación".

SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI NO HAS VISTO EL JUEGO DEL CALAMAR DE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

La serie protagonizada por Lee Jung-jae fue lanzada a finales de septiembre y cuenta la historia de personas que desesperadas por las deudas que los aquejan participan de un juego con un premio millonario para el ganador pero con consecuencias mortales para quienes pierdan.

El final de la serie dejó a todos sorprendidos luego de que Gi-hun, el protagonista de la historia decide ir a ver a su hija a Estados Unidos, pero antes de abordar el avión decide devolverse y regresar, al parecer para poner fin al juego que tanto lo hizo sufrir y que continua en marcha con nuevos competidores, dejando la puerta abierta para la continuación de la serie.