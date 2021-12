El ex Morandé con Compañía tuvo un sensible momento en los duelos de eliminación.

Un breve colapso emocional fue lo que experimentó Miguelito en medio del más reciente episodio de El Discípulo del Chef, cuando la preparación de un plato le trajo a la memoria el recuerdo de una familiar recientemente fallecida.

Después de que los azules encabezados por Carolina Bazán triunfaron en el desafío de crear preparaciones inspiradas por la gastronomía brasileña

Así los equipos rojo y verde se enfrentaron en los duelos de eliminación, cuya consigna para el enfrentamiento fue preparaciones en greda.

Fue en ese momento que uno de los miembros del equipo rojo, del chef Sergi Arola, se quebró en pantalla.

El Discípulo del Chef: ¿Por qué lloró Miguelito en el programa de Chilevisión ?

"¿Te recuerda algo o alguien especial este tipo de platos?", le preguntaron a Miguelito en las entrevistas fuera de la cocina, que compartió junto a Kurt Carrera.

El ex integrante de Morandé con Compañía no pudo contener las lágrimas y explicó que "sí, a mi tía Lila. Ella ya no está acá".

Al mismo tiempo indicó que "la echo mucho de menos, porque se nos fue hace poco".

Carrera apeló a su sensibilidad e intentó consolar a su compañero, advirtiéndole que "nos está mirando de allá arriba, compadre, para que nos vaya increíble".

"No era alguien de sangre, pero la quería mucho", confesó Miguelito, limpiándose las lágrimas que caían por su cara.

Tras el llanto, la historia compensó a los participantes y ex compañeros de Morandé con Compañía: el equipo rojo salió airoso en la prueba y fue Ennio Carota quien debió eliminar a otro integrante de su equipo.