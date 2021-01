Al ritmo de The Village People: Donald Trump deja la presidencia con YMCA de fondo

En el último día de su presidencia, Donald Trump rompió una norma final, eligiendo no asistir a la toma de posesión de su sucesor (la primera vez que ocurre desde 1869). En cambio, abordó al Marine One junto a la primera dama Melania Trump poco después de las 8 a.m. y se dirigió a la Base Conjunta Andrews antes de comenzar su nueva vida post presidencial.

Allí, pronunció un breve discurso sobre los grandes éxitos de su gobierno, entre esas el Space Force, una vacuna contra el coronavirus, recortes de impuestos, etc. Durante su discurso no mencionó a Joe Biden ni a Kamala Harris por su nombre, pero se si les señaló que les desea mucho suerte.

"Les diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor", dijo Trump. "Le deseo a la nueva administración mucha suerte y mucho éxito. Creo que tendrán un gran éxito. Tienen la base para hacer algo realmente espectacular. Y nuevamente, los colocamos en una posición que no se habías visto antes, a pesar de la peor plaga desde hace más de 100 años ".

Melania Trump habló brevemente y dijo que ser primera dama era su "mayor honor".

Cuando el "YMCA" de Village People comenzó a sonar de fondo, Trump le dijo a la multitud: "Solo un adiós. Los amamos. Volveremos de alguna forma. Que tengan una buena vida. Nos veremos pronto".

Los Trump luego abordaron el Air Force One, que despegó mientras sonaba "My Way" de Frank Sinatra. Gloria de Laura Branigant también estuvo presente en la despedida del ex mandatario.

“YMCA”



Porque con esa canción de Village People, Trump se despidió de la presidencia de USA. pic.twitter.com/OOeYiiUspb — ¿Por qué es tendencia? ���� (@twittendencia) January 20, 2021