Doctor Strange 2 | ¿Cuándo es el preestreno de Doctor Strange in the Multiverse en Chile?

Queda cada vez menos para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch que genera hartas expectativas en los fanáticos de Marvel, tras el éxito de Spider-Man: No Way Home en diciembre pasado.

La película dirigida por Sam Raimi y producida por Kevin Feige contará con el regreso de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.

Esta vez parece ser que Wanda Maximoff será una villana, superada por el poder mágico que le otorga el libro. Sin embargo, parece que no será la única a la que deberá enfrentarse Doctor Strange, sino que también a Evil Strange, visto en Marvel’s What If?.

En esta oportunidad viajaremos a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

¿Cuándo es el preestreno de Doctor Strange 2 en Chile?

Si bien el estreno oficial de la nueva película de Marvel, que tendrá una duración de dos horas y seis minutos, es el 6 de mayo, en Chile tendrá su debut el próximo jueves 5 de mayo y su preestreno el miércoles 4 de mayo.

En cuanto a las entradas, la venta para ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará este miércoles 6 de abril en todo Latinoamérica.