Cuando todavía falta un mes para el estreno de la película y coincidiendo con el inicio de la preventa de entradas, Marvel presentó este miércoles un nuevo adelanto de lo que será Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ¡Adelanto muestra versión ZOMBIE del Hechicero Supremo!

Como se ha mencionado anteriormente, la película presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

En ese nuevo recorrido, Strange se encontrará con múltiples versiones de sí mismo, como la versión malvada que se mostró en What If...?. Pero hasta ahora no se había mostrado el look en acción real que tendría el Doctor Strange en su versión zombie, que también se había visto solo en la serie animada.

Los fanáticos ya pueden elevar sus expectativas, porque esa imagen es precisamente lo que revela el clip promocional de la película Marvel bautizado como Dream, que llegó con la clásica canción de 1958 All I Have To Do Is Dream, de Everly Brothers.

Ver a Benedict Cumberbatch en el maquillaje de no-muerto ciertamente recuerda a otra obra del director de esta entrega de Marvel, Sam Raimi. ¿Acaso es un homenaje a la saga de culto Evil Dead? A propósito de la canción, ¿todo lo que experimentará Doctor Strange en la próxima película será un sueño? Nada está confirmado.

Lo que sí se sabe con certeza es que Doctor Strange 2 llegará a salas de cine disponibles el 5 de mayo de 2022, y tendrá un preestreno en Latinoamérica el 4 de mayo.