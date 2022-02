El trailer del Super Bowl en Estados Unidos trajo imágenes exclusivas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en que dejan la duda si hay zombies como en Waht If...? , pero confirma un tercer Doctor Strange.

Este domingo en el contexto del Super Bowl LVI, Marvel Studios no quiso hacer esperar a los fans y publicó el segundo trailer oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness antes del inicio del partido.

El adelanto trajo consigo nuevas imágenes de Wanda como Scarlett Witch, los desastres del Multiverso que atacaran con todo a Strange y unos misteriosos personajes que harán su estreno en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero lo que no mostró el trailer en redes, sí lo hizo en el spot publicitario en Estados Unidos en medio del Super Tazón. Y si bien no hay imágenes oficiales todavía, de inmediato se filtraron algunos momentos de este trailer que confirman o al menos postulan dos situaciones que volverán locos a los fanáticos.

¿Que muestra el spot de TV de Doctor Strange 2?

¡Atención! A continuación puede haber spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo

En las imágenes y quizás lo que ya se puede confirmar, es que sumado al Doctor Strange que conocemos, más el Doctor Strange malvado que ya hizo su debut en el primer trailer de la secuela, se conoció el aspecto detallado de un tercer Stephen Strange.

Sin confirmarse aún, este personaje podría ser parte de un grupo de protectores multiversales en los que se incluye a Profesor X, Iron Man y Capitana Marvel. Aunque como se postula en el trailer, también podría ser otro Doctor Strange maligno.

Mientras que las segundas imágenes muestran lo que bien podrían ser zombies de Wanda Maximoff y de Strange. Si bien esto parece una locura, los zombies ya hicieron su primera aparición en What If...? y se confirmó que habrá una serie animada con esta temática.

Por ahora no hay nada confirmado, pero sin duda aún quedan muchas sorpresas por conocer de Doctor Strange 2, a estrenarse en cines el próximo 6 de mayo.