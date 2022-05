Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene un aspecto clave que no todos se han tomado en serio: el perfil de amante de las películas de terror que tiene su director Sam Raimi, quien ha dirigido clásicos del género como Evil Dead y Drag Me to Hell. Pero ¿estarán esos elementos en la nueva película de Marvel? La gran incógnita la resolvió el mismo cineasta.

En medio de una conferencia de prensa en la que estuvo presente RedGol, el elenco de la producción se refirió a múltiples aspectos de la historia, sus personajes y el futuro del MCU.

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, el director Sam Raimi, el guionista Michael Waldron y el productor y presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estuvieron presentes en una extensa conversación que tuvo lugar este domingo.

¿Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una película de terror?

No por nada, Benedict Cumberbatch proyecta Doctor Strange 2 como una de las "más terroríficas" del Universo Cinematográfico Marvel y es que el toque mágico en torno al popular género se lo da el cineasta Sam Raimi, quien admitió que Marvel le ha dado toda libertad creativa para incorporar elementos de su filmografía previa para enaltecer la aventura del Hechicero Supremo.

"Fue grandioso", dijo Raimi, ante la posibilidad de incorporar detalles de terror en la trama. "Cuando Kevin anunció que esta sería la primera entrega de Marvel que podría el pie en el mundo del horror, me sentí entusiasmado al momento de que me llamó para que me incorporara y conversara con ellos sobre dirigir la película".

"Fui capaz de tomar esas películas de terror que hice en mi juventud y lo que aprendí de ellas para crear secuencias de suspenso, para provocar a las audiencias y encontrar el momento adecuado para entregar los sustos, y aplicarlo en las secuencias terroríficas de este film".

"Sirvió mucho todo ese proceso", puntualizó el realizador.

Doctor Strange 2 llegará a salas de cine disponibles el 5 de mayo de 2022, y tendrá un preestreno en Latinoamérica el 4 de mayo.