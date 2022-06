El pasado miércoles debutó en Disney+, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la última película del UCM estrenada en cines el mes de mayo.

Este último estreno en el streaming hizo que Marvel actualizara su línea de tiempo para facilitar la tarea de ver las películas y series en el orden correcto, algo que se ha ido complejizando a lo largo de los años a medida que la franquicia se ha ido expandiendo.

Por lo mismo, la nueva actualización incluye series recientemente estrenadas exclusivamente en Disney Plus como el caso de Hawkeye, Moon Knight, Ms Marvel, las que sorprenden debido a que se desarrollan después de Doctor Strange 2.

Como la lista presentada es del streaming, las cintas de Spider-Man no están incluidas, pero por información pasada, se sabe que Spider-Man: Homecoming sucede después de Captain America: Civil War, Spider-Man: Far From Home ocurre después de Avengers: Endgame y que Spider-Man: No Way Home se posiciona antes de Doctor Strange 2.

¿Cuál es la nueva cronología de Marvel y dónde se ubica Doctor Strange 2?

La nueva cronología quedó de la siguiente manera:

- Captain America: The First Avenger

- Captain Marvel

- Iron Man

- Iron Man 2

- Thor

- The Avengers

- Thor: The Dark World

- Iron Man 3

- Captain America: The Winter Soldier

- Guardians of the Galaxy

- Guardians of the Galaxy Vol. 2

- Avengers: Age of Ultron

- Ant-Man

- Captain America: Civil War

- Black Widow

- Black Panther

- Doctor Strange

- Thor: Ragnarok

- Ant-Man and the Wasp

- Avengers: Infinity War

- Avengers: Endgame

- Loki

- What If...?

- WandaVision

- The Falcon and the Winter Soldier

- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

- Eternals

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness

- Hawkeye

- Moon Knight

- Ms. Marvel

Si todavía no estás suscrito a Disney+ y quieres hacerlo para disfrutar de la película y más contenido de Marvel, debes ingresar AQUÍ.