Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la última película de Marvel Studios estrenada en cines, está cada vez más cerca de estrenarse en la plataforma de streaming Disney Plus.

La secuela de la cinta de 2016 protagonizada por Benedict Cumberbatch, abrió nuevos caminos para el UCM luego de incorporar al Multiverso como su argumento central.

La ficción presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Wanda Maximoff conocida también como Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Wong y América Chavez (Xochitl Gómez) completan el resto del elenco de la producción que fue un éxito de taquilla.

¿Cuántos días quedan para el estreno de Doctor Strange 2 en Disney+?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el próximo miércoles 22 de junio de 2022, por lo que queda exactamente una semana para su debut en el servicio de streaming Disney+.