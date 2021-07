Disney+ | Estos son los estrenos de la plataforma de streaming para JULIO 2021

Disney+ tiene preparado un mes de grandes estrenos para su plataforma, incluyendo dos nuevos blockbusters para su catálogo y una serie spin off de una de las producciones más queridas de Pixar.

Hablamos, claro, de Black Widow en primer lugar. Después de que Marvel decidió posponer por más de un año y medio su estreno debido a la pandemia, la aventura en solitario de Natasha Maximoff debutará en simultáneo tanto en los cines que estén abiertos como en la plataforma de streaming.

Así mismo, también debutará la nueva película de Dwayne Johnson y Emily Blunt, Jungle Cruise, entrega inspirada por una de las populares atracciones de los parques de entretención de Disney.

Eso sí, para acceder a estos dos estrenos los suscriptores tendrán que pagar el Premier Access en la plataforma, de lo contrario tendrán que esperar para ver oficialmente las entregas hasta que Disney decida liberarla para todos los usuarios, algo que al menos en el caso de Black Widow recién ocurrirá en octubre.

Por otro lado, entre los títulos que debutarán en le mes entrante también está la serie Monsters at Work, la producción derivada de la saga animada de Pixar Monster Inc.

También debutarán otras series originales como Detrás de las atracciones Disney, Socios y sabuesos, y el documental Doble de riesgo. También llegará el final de la primera temporada de la serie de Star Wars, The Bad Batch

2 JULIO



LEYENDAS de Marvel Studios

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) continúa expandiéndose, LEYENDAS de Marvel Studios celebra y explica lo que vino antes. Volvemos a explorar los héroes, villanos y momentos épicos de todo el MCU preparándonos para las historias que están por venir y que todos esperan con mucha expectativa. Cada segmento dinámico nos lleva directamente a la serie que será estrenada en Disney+, alistando el terreno para eventos futuros. LEYENDAS de Marvel Studios entrelaza los múltiples hilos que constituyen el increíble Universo Cinematográfico de Marvel.

Violetta Live

7 JULIO



Monsters at Work

La trama de MONSTERS AT WORK comienza el día después de que la central eléctrica Monsters,

Incorporated comenzó a cosechar las risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis, gracias a Mike y Sulley que descubrieron que la risa genera diez veces más energía que los gritos de terror. La serie cuenta la historia de Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta que se graduó con las mejores calificaciones en Monsters University y siempre soñó con convertirse en un monstruo asustador hasta que consigue un empleo en Monsters, Incorporated y descubre que ya no se asusta a los niños sino que se los hace reír. Después de que Tylor es reasignado temporariamente al equipo de instalaciones de Monsters Inc., debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados con la firme intención de convertirse en un monstruo bromista.

9 JULIO



BLACK WIDOW (Estreno con Premier Access)

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

El Mundo Miraculous: Shanghái, la leyenda de LadyDragon

Marinette está de vacaciones y todo va de maravilla… hasta que descubre que Adrien viajará a Shanghái, China, con su padre. Por suerte, su tío Wang vive allá, ¡y su cumpleaños se acerca! Así que para alcanzar a Adrien y descubrir sus raíces, Marinette decide llevar el regalo de su tío en persona. Pero al llegar, Marinette pierde todas sus cosas, entre ellas su bolso, a Tikki, ¡y el Miraculous que le permite transformarse en Ladybug! Para recuperar sus cosas, tendrá que trabajar en equipo con Fei, ¡sin saber que ella fue la ladrona!

14 JULIO



Sydney como Max - Temporada 2

Juegos mentales - Temporada 8

16 JULIO



CRUELLA (A partir del 16 de julio para todos los suscriptores)

La ganadora del Oscar® Emma Stone (La La Land) protagoniza CRUELLA de Disney, un nuevo

largometraje de acción real que retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias delcine y de la moda, la legendaria Cruella de Vil. Ambientada en los años 70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock, CRUELLA sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por la dos veces ganadora del Oscar® Emma Thompson (La mansión Howard, Sensatez y Sentimiento). Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella.

21 JULIO

Detrás de las atracciones Disney

Echa un ojo más allá de los Parques de Disney para descubrir lo que está ¡Detrás de las Atracciones Disney! Del productor ejecutivo Dwayne Johnson, Detrás de las Atracciones Disney explora cómo los Imagineros llenaron Haunted Mansion con 999 sustos felices y cómo Twilight Zone Tower of Terror™ se transformó en Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! Desde Jungle Cruise a Star Wars: Galaxy's Edge, cada atracción de los Parques de Disney tiene una historia mágica.

Socios y sabuesos

La vida del joven y estructurado policía Scott Turner se altera por completo al heredar a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota es insufrible, pero con el tiempo, resulta ser un buen socio para ayudar a Scott a atrapar a delincuentes, encontrar el amor y hasta resolver el misterio del último caso de su padre.

Pair of Kings - Temporadas 1 a 3

23 JULIO

Jugando con tiburones

Jugando con tiburones captura la vida de Valerie Taylor, una leyenda viviente y una verdadera pionera tanto del cine subacuático como de la investigación sobre tiburones.

Doble de riesgo

En este documental, el doble de riesgo Eddie Braun intenta realizar una de las proezas más peligrosas de la historia. Cerca de retirarse, y habiendo sobrevivido a más de tres décadas de choques de autos, explosiones, caídas y saltos, Eddie decide terminar su carrera recreando el tristemente célebre salto en cohete sobre el cañón del río Snake, un audaz evento televisado que casi acaba con la vida del hombre que inspiró a Eddie a convertirse en doble de riesgo profesional: Evel Knievel.

Astrónomos ancestrales

28 JULIO



Chip y Dale

Chip y Dale sigue la historia de dos pequeños agitadores que intentan vivir la buena vida en un gran parque de la ciudad mientras viven enormes aventuras. Las adoradas ardillitas de Disney, el nervioso Chip —que siempre se preocupa—, y el relajado soñador Dale, forman una perfecta pareja despareja. ¡Son mejores amigos y se vuelven locos entre sí! En su eterna búsqueda de bellotas, estas ardillas que siempre llevan las de perder se unen a Pluto, Butch y otros personajes icónicos de Disney mientras se enfrentan a acosadores, tanto grandes como pequeños. Los 36 episodios de sietes minutos, que combinan comedia de dibujos animados de estilo clásico con narración contemporánea, son dirigidos por Jean Cayrol y producidos por Marc du Pontavice de Xilam Animation.

El maravilloso mundo de Mickey - Colección de cortos Disney+ Parte 2

El maravilloso mundo de Mickey es una nueva colección de cortos animados que siguen a Mickey Mouse, Goofy, Donald y el resto de sus amigos en grandes aventuras, enfrentando los obstáculos y las dificultades de un mundo loco donde la magia de Disney hace posible lo imposible. Los cortos, de siete minutos de duración, cuentan con elementos de humor, escenarios modernos, nueva música, participaciones especiales de personajes clásicos e historias inspiradas en las diferentes tierras de los parques de Disney, todo con el estilo inconfundible de los cortos de Mickey. A través de Fantasía, en tanto, los fans pueden sumergirse en una auténtica celebración de la vista y el sonido que combina ocho secuencias de música clásica con las más innovadoras animaciones de su época. Por su parte, Fantasía 2000 está inspirada en la visión de Walt Disney en Fantasía. Esta animación continúa ese sueño en una mezcla creativa de música clásica y lo mejor de la imagen animada donde se podrá ver las ballenas por las nubes al son de Pinos de Roma y una bandada de flamencos mientras tratan de persuadir a uno de los suyos a comportarse en el Carnaval de los animales. El catálogo de Disney+ contará, además, con películas clásicas protagonizadas por Mickey y los cortos animados más queridos por los fans.

Abriendo el juego con Robin Roberts

Robin Roberts se reúne con mujeres pioneras de Hollywood, de diversas generaciones, para conversar sobre historias jamás contadas acerca del crecimiento y la lucha. Disfruta estos espontáneos e inspiradores relatos sobre la vida. Descubre sus cosas en común y aprende cómo sus historias y experiencias crearon un espacio para el crecimiento y la evolución.

Rocketeer - Temporada 1

30 JULIO

JUNGLE CRUISE (Estreno con Premier Access)

Inspirada en la atracción homónima de Disneyland, la nueva película de Disney JUNGLE CRUISE es una aventura en un emocionante viaje por el Amazonas con el ocurrente capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja desde Londres, Inglaterra, a la selva del Amazonas y recluta los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila: su maltrecha pero encantadora barca. Lily está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina. Juntos, en esta búsqueda épica, la insólita dupla se enfrenta con fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que esperan al acecho en la engañosa belleza de la exuberante selva. Pero a medida que los secretos del árbol perdido se revelan, los peligros aumentan aún más para Lily y Frank, y su destino, y el de la humanidad, penden de un hilo.