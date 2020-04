Diego Boneta lamenta la pausa de "Luis Miguel, la serie" por culpa del coronavirus

La segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" estaba en pleno rodaje cuando la emergencia sanitaria por el coronavirus apareció. Ante la pandemia, la producción tuvo que detener todo hasta nuevo aviso, algo que cada vez se aleja más.

Diego Boneta, quien da vida al Sol de México, realizó un Instagram Live donde contó detalles de lo que fue la grabación y lo que se viene para más adelante. Y sus primeras palabras no fueron muy alentadoras para los fanáticos.

"Nos quedamos filmando la segunda temporada, fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura. ¿Cuándo volverá? No sabemos... cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No ha sido la única, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá", comenzó diciendo.

Para el actor, esta decisión es la mejor ya que el riesgo de contagio es muy real. "Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti: te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí sino que todos podrían estar expuestos".

Finalmente, Boneta adelantó un poco de lo que se podrá ver en la segunda temporada del drama del cantante. "No les puedo decir porque me meto en problemas, pero serán suficientes (capítulos)".