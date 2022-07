El pasado 29 de julio se estrenó la película Corazones Malheridos, en la plataforma de Netflix.

El filme estuvo a cargo de la directora a Elizabeth Allen Rosenbaum, quien presume más recorrido con series de televisión que con largometrajes. Algunos de sus trabajos más conocidos son Spinning Out, Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas, The Resident y Cuidado con lo que deseas, por mencionar algunos de sus títulos más conocidos. También estuvo a cargo de Mi amiga la sirena y Ramona y su hermana.

El drama romántico de Corazones Malheridos, está pensado para los espectadores que no tengan problema con los clichés románticos. Se trata de un amor que emerge entre dos personas que no se agradan demasiado, pero que van cediendo a sus emociones más profundas e impulsos. Hay una línea predecible, pero que podría resultar entretenida si no estás buscando originalidad.

El reparto se compone por:

Sofia Carson es Cassie Salazar

Nicholas Galitzine es Luke Morrow

Chosen Jacobs es Frankie

John Harlan Kim

Kat Cunning es Nora

Linden Ashby es Jacob Morrow

Anthony Ippolito

Scott Deckert

Sarah Rich

¿De qué se trata la película Corazones Malheridos?

Corazones Malheridos nos relata la historia de una joven aspirante a músico, quien encuentra conveniente fingir un matrimonio con un marine con un pasado problemático. Lo que inicia como un acuerdo benéfico, pero que no involucra sentimientos, se convierte en una tierna historia de amor que deja totalmente desarmados a los protagonistas.