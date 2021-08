Daniela Aránguiz comparte emotiva reflexión: "Me siento mucho más apoyada por mi nana de Brasil que por mi mamá"

Daniela Aránguiz, ex integrante de Mekano y conocida figura televisiva, estuvo presente en un nuevo episodio del estelar de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde habló de distintos momentos de su vida.

“Fui una niña muy feliz que vivía con su abuela y con su madre. Pero cuando uno crece va viendo la carencia que tuvo y las cosas que tu no quieres que pasen tus hijos”, comenzó reflexionando.

Luego habló sobre su relación con su exasesora del hogar, con quien formó un vínculo muy importante durante su paso por Brasil y la ayudó mientras ella estudiaba diseño de interiores..

“Siempre he sentido que las mujeres nos podemos valer por nosotras mismas, o sea que alguien me mantenga ha sido la situación de mi vida porque yo elegí dejar mi carrera para ir a vivir la carrera de mi marido, pero no dejé de hacer mis cosas”, aclaró.

La joven reveló que reflexionó sobre su vida y se dio cuenta durante ese tiempo que había vivido varias carencias. “Estudié una carrera de cinco años, estando casada con dos niños. Me di cuenta que fui una niña muy sola y que me tengo a mi misma, y si ahora me haces elegir entre mi mamá, mis tías, mi familia, y mi nana de Brasil, yo elijo a mi nana de Brasil porque me siento mucho más apoyada por mi nana de Brasil que por mi mamá. Es super fuerte pero es la verdad”, reveló.

“Si yo no hubiera tenido a la Val en mi vida, no hubiese estudiado en la universidad, porque fue mi apoyo con mis niños”, destacó.