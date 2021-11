Daniel Fuenzalida se confiesa: "A mí no me gusta animar"

El conductor de Me Late Daniel Fuenzalida reveló que no le gusta animar en televisión y que sólo lo hacer por el dinero, ya que sus intereses están en otros aspectos de la industria.

Fue en medio de su programa en TV+, cuando Fuenzalida contó una anécdota sobre que, estando en cuarto medio, se subió a animar un evento de su colegio junto a una profesora, cuando derivó en la confesión.

"No, a mí no me gusta animar. A mí me gusta la tele, pero a mí de verdad no me gusta (animar). Cruz pal' cielo", advirtió el ex Huevo.

Y añadió que "me gusta dirigir, producir programas de televisión. No me gusta animar".

"Y, entonces ¿por qué animas?", le cuestionó Sergio Rojas. "Porque se gana más plata", recalcó en un acto de sinceridad.

Y sobre lo mismo complementó que "la radio me gusta animar, la tele... No me va ni me viene", con un rostro poco convencido.

"Me gusta la tele, me gusta el contenido, me gusta crear secciones, me encantaría estar en el switch. Hacer concursos, cosas. En la radio", continuó.

"La tele me gusta un poco, pero los eventos, esas cosas, noooo... Los festivales, nooo", concluyó.

Puedes mirar el momento de la confesión en el siguiente link.