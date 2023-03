El rock argentino siempre estará en nuestros corazones, y no solo por el hecho de que sean el país vecino, si no que su repertorio, talento y arte musical, es uno de los más destacados de la región, y el cual ha ganado miles de seguidores alrededor del mundo, logrando ser intérpretes memorables. Uno de ellos, es Fito Páez, quien no hace noticia por una nueva canción, si no que por un documental biográfico que llegará a la plataforma streaming de Netflix. Conoce qué se sabe a continuación.

¿Cuándo se estrena El amor Después del Amor en Netflix?

El estreno será el día 26 de febrero de 2023.

¿Cuántos episodios tendrá la serie El Amor Después del Amor?

La serie estará compuesta por ocho episodios, y contará con las actuaciones de Gaspar Offenhenden e Iván Hochman como el cantautor en la etapa de la niñez y adultez respectivamente.

¿Cuál es la sinopsis oficial de El Amor Después del Amor?

“Esta íntima serie biográfica detalla la vida y la carrera de Fito Paez, uno de los artistas más importantes de Argentina, y su recorrido musical junto a íconos del rock como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, y más”, sostiene la sinopsis oficial.

¿Cuál es el reparto de la serie El Amor después del Amor?

Actúan los siguientes intérpretes: Gaspar Offenhenden, Iván Hochman, Micaela Riera (como Fabiana Cantilo), Andy Chango (como Charly García), Julián Kartún (como Luis Alberto Spinetta), Daryna Butryk (como Cecilia Roth) y Joaquín Baglietto (como Juan Carlos Baglietto). Además, acompañan al elenco Martín “Campi” Campilongo (como Rodolfo Paez, padre de Fito) y Mirella Pascual (como Belia, abuela de Fito).