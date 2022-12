Durante el último tiempo, la tecnología ha podido brindar herramientas al séptimo arte y desarrollar magnificas obras cinematográficas, logrando así, construir un relato removedor y memorable para el público espectador. Lo vimos con Avatar, y ahora es el turno de la nueva película de Cristopher Nolan, Oppenheimer, la cual contiene un elenco de lujo y una historia que nos dejará a todos impactados.Descubre todos los detalles del nuevo film que la romperá en la pantalla grande en 2023.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en Chile?

El lanzamiento de la cinta será el día jueves 20 de julio de 2023.

Hace unos días, se publicó un magnifico tráiler que nos dejó a todos con la boca abierta. Los efectos especiales que se pueden vislumbrar en las imágenes son sorprendentes. Un resultado justo para el argumento que desarrollará Oppenheimer.

Además, la cinta contiene un elenco de lujo que repasaremos en los siguientes títulos.

¿De qué se trata Oppenheimer, la nueva película de Cristopher Nolan?

El largometraje se basa en la novela ganadora del premio Pulitzer de Kai Bird y Martin J. Sherwin American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

La historia del film retrata los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el creador de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, la cual fue lanzada en las localidades de Hiroshima y Nagasaki de Japón. Una tragedia de lesa humanidad donde se estima la muerte de 450 mil personas. Por ese mismo lado, aun existen efectos radiactivos hasta el día de hoy que siguen afectando a la población.

En la producción cinematográfica podremos ver todo el proceso de creación que desarrollará Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy (Peaky Blinders). ¿Qué sintió el físico durante todo este proceso hasta ver el terrible resultado final?, eso solo lo podremos ver en el estreno de la cinta.

¿Cuál es el reparto que integra Oppenheimer?

Emily Blunt será la bióloga y botánica, Katherine, también esposa de J. Robert Oppenheimer. Matt Damon es el encargado de interpretar al general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan. Por su parte, Robert Downey Jr. da vida a Lewis Strauss, un miembro fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU.