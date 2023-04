Si conoces la película Jesús de Nazaret, no puedes perderte estas extrañas curiosidades de la grabación del filme.

Este viernes 7 de abril, TVN comenzará a transmitir la icónica película "Jesús de Nazaret", estrenada en el año 1977 y protagonizada por el, ahora actor 78 de años, Robert Powell. El filme, que dura un poco más de 6 horas, fue dirigida por Franco Zeffirelli y grabada en Túnez y Marruecos.

¿Cuáles son las cinco curiosidades de la película Jesús de Nazaret?

1- Un accidente que casi le cuesta la vida:

Powell relató en 2015, que "al comenzar mi viaje hacia la cruz, me ataron a una barra horizontal, una tabla, que llevé en la espalda por un tramo de la calle. Luego fui elevado, con esa misma tabla, a través de cuerdas. Pero, en la primera toma, la barra comenzó a deslizarse hacia abajo y podría haberme roto la espalda si alguien no hubiese cogido la cuerda que la controlaba. Porque yo no podía manejarlo los brazos, los tenía atados", dijo Powell en 2015.

2- Robert Powell pestañea en solo una escena:

A lo largo de las 6 horas y 21 minutos que dura la película, el actor pestañeó en una sola escena: la de la crucifixión. El no pestañear fue una exigencia del director, aunque en aquella escena Powell falló y no aguantó hacerlo. Además, Zeffirelli explicó que los ojos de Powell no son realmente azules, sino que verdes y que lograron resaltarlos en la pantalla gracias a maquillaje.

3- Dieta de avellanas:

Para la película, Powell tuvo que adoptar una dieta muy estricta y peligrosa, de avellanas y agua (aunque algunos medios dicen que fue solo de queso), lo que lo llevó a bajar cinco kilos en solo 22 días. También es destacable que, debido a la fama del filme, el actor no usó barba y pelo largo durante años, ya que mucha gente al verlo se le acercaba a pedirle autógrafos e incluso milagros, pensando que se trataba de Jesús.

4- Censura en Egipto:

El estreno de Jesús de Nazaret fue el 27 de marzo de 1977 y el único país que la censuró fue Egipto. La prohibición ocurrió luego de varias presiones de grupos conservadores que cuestionaron el relato de la cinta y la legitimidad de las actuaciones.

5- Al Pacino casi interpretó a Jesús:

Para el papel de Jesús de Nazaret, el director tuvo en importante consideración a los actores Al Pacino y Dustin Hoffman. Y en un principio, Powel estaba considerado para interpretar a Judas, pero terminó adquiriendo el protagónico.