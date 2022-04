El cantante urbano se vuelca hacia una historia sobre un amor pasado que no se olvida.

Todo apunta a que la polémica con Karol G quedó en el pasado y Cris MJ continúa dándole curso a su carrera con el lanzamiento de su más reciente sencillo Yo No Me Olvido, una colaboración con Gotay.

Aprovechando el éxito del que aún goza Una noche en Medellín, el artista de La Serena se la jugó con un perreo romántico que recuerda los tiempos más old school.

"Gotay me envió esta canción para grabarla juntos y me encantó, es una canción romántica que habla de una mujer a la que no olvidamos y de un encuentro prohibido. Espero que la bailen y disfruten mucho", reveló Cris MJ.

El artista promete que este será el inicio de importantes featuring con artistas internacionales con los que el cantante chileno promete sorprender durante este año.

Cris MJ es otro más de las figuras activas reclutadas por Rimas Entertainment, reconocido sello de artistas de la talla de Bad Bunny, quienes de la mano de Stars Music Chile han estado desarrollando la actual etapa en su carrera.