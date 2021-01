Coté López a seguidora que le recuerda el episodio del Rey León: "Te responderé por el esfuerzo"

La esposa del Mago Jiménez realizó un extenso post en sus redes sociales sobre consejos amorosos, tras esto la joven recibió comentarios de algunos seguidores quienes le recordaron el episodio del Rey León, a los cuales ella decidió responder.

En la imagen, Coté comienza hablando sobre la infidelidad "hoy un consejo para los hombres, "la amante” el 90% de las veces nunca es mejor que tú pareja... les explico porqué les parecerá mejor... simplemente porque ustedes son tan pavos que con quien se desahogan de sus parejas es con ellas, entonces ellas muy “vivas” toman nota"

Luego agregó que "y así luego les dicen exactamente lo que ustedes quieren oír, por ejemplo si le contaste que tu señora no aprueba que salgas, ellas dirán: 'ay que lata que no te deje salir, me carga ese tipo de relaciones', al comienzo harán todo los que a ustedes les gusta hacer y todo será perfecto, ¿Pero no era así también al comienzo con su pareja?.

Concluye diciendo: "Toda escoba nueva barre bien... o como sea que se diga... pero no olviden que es todo una actuación luego se volverá igual que sus parejas o PEOR".

Tras aquel mensaje una usuaria le señaló que "¿Experiencia propia? ¿Así eras cuando eras la amante de Pinilla?". A lo que López le responde "¿En serio te hiciste un insta para decir eso. Te responderé por el esfuerzo"