"Creí que no había nada de malo": Cote López responde a críticas por mostrar su lujosa casa en Dubai

La modelo María José "Cote" López uso sus redes sociales para salir a "dar explicaciones" luego de las críticas que recibió por mostrar su lujosa casa en Dubai.

A través de sus historias en Instagram, escribió: “Voy a responder solo a un mensaje por educación, así de paso le respondo a todos. Creo que he dicho más de 100 veces que el video donde mostré mi casa de Dubai (que fue hecho hace 6 años) fue porque me lo pidieron mucho mis seguidores”.

“La verdad creí que no había nada de malo… Me doy cuenta que en Chile para algunas personas no está permitido ni siquiera que me tome fotos dentro de mi casa, ojalá que use paredes blancas“, agregó.

“Ha sido la única vez que mostré algo, y obviamente no fue para vanagloriarme, no soy de ese tipo. Si me conocieras por tan solo un día sabrías que estoy lejos de ser así“, sentenció la esposa de Luis Jiménez.

Esta fue la respuesta de la modelo a sus seguidores.

Revisa a continuación la publicación que generó críticas: