"Dejar al mundo amarse en libertad": Coté López comparte emotivo mensaje por mes del orgullo LGBT+

La conocida modelo nacional Coté López, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivos de la conmemoración del mes del orgullo LGBT+.

En la publicación, Coté le señaló a sus seguidores: "Hola, holaaaaa mi genteeeee, no sé si saben pero este mes se celebra “el mes del orgullo gay” #pride. La verdad yo Desearía que se dejara de celebrar… porque ese sería el día en que por fin se normalice que no todos tienen los mismos gustos y que eso no hace a la persona", comenzó diciendo en su mensaje.

Asimismo, señaló que "Desearía que ya Nadie tenga que sufrir la discriminación, humillación o burlas por sus preferencias sexuales. Me cuesta tanto entender como los seres humanos son capaces de hacer o causar tanto daño sin medirlo".

"Y si alguien en este Instagram piensa diferente SE PUEDE…. Quedar aquí mismo…. Porque yo si respeto cada opinión, solo me gustaría que analizaran que al final los pensamientos tan cerrados vienen por patrones…seguramente sus padres también son así".

"Es lo que aprendieron, pero no necesariamente deben vivir su vida entera así, pueden empezar de a poco a aceptar que no todas las personas son iguales… a unos puede gustarle el ajo y a otros no. Así es la vida y sería mucho más linda si se pudiera repartir amor y dejar al mundo amarse en libertad", concluyó indicando.