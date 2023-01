Connie Achurra protagonizó el más reciente episodio de Todo por ti y entró en tal confianza con Cecilia Bolocco, que terminó examinando una vez más el terrible momento de su vida en que sufrió abusos de parte de un familiar.

En el espacio, también entregaron testimonios su padre y hermano, Patricio e Ignacio, ambos reconocidos actores.

¿Qué le pasó a Connie Achurra?

Ni siquiera llegaba a tener 10 años, cuando sus padres se separaron y a Connie le tocó vivir con su padrastro, quien era viudo y tenía tres hijos mayores. Ellos se mudaron con Connie y su madre.

"Yo sufrí abuso de parte de uno de mis hermanastros durante muchos años", confesó la cocinera.

La traumática experiencia tuvo lugar cuando ella tenía 13 años y él 20, "era una persona a la que yo admiraba mucho, era mi hermano, todos lo querían y era muy seductor. Empieza como una relación de 'Yo soy tu hermano grande, te voy a enseñar'. De ahí fue una cosa muy siniestra que fue pasando, y en ese momento no fui capaz de entenderlo. Era una cabra súper insegura y en una edad compleja".

Obviamente no fue fácil procesar lo que le había pasado. "A mí me costó mucho darme cuenta. Sólo de grande logré darme cuenta que esta situación tenía que ver con abuso".

Fue recién tras la conclusión de su primer matrimonio, que le tomó el peso a todo y decidió verbalizarlo, dos décadas después de lo ocurrido.

"Yo siempre había dicho 'Esto nunca se lo voy a decir a mis papás porque se van a morir del dolor', yo decía 'me voy a ir a la tumba con esto'. Pero en terapia me empezó a aparecer esta verdad y me di cuenta de que no podía dejarlo escondido", explicó.

Con su papá y hermana lo habló en persona. A su mamá y su hermano les envió un correo electrónico, ya que estaban de viaje en España.

"Fue como que nos estallara una bomba atómica (...) Me dijeron que mi hermano, cuando supo, corría por el departamento y le pegaba combos a las murallas", recordó Connie, además de que "para mi papá fue brutal. Es un gallo extremadamente pacífico, no mata una mosca, ama a los animales. Pero yo creo que en ese momento, si lo hubiera tenido al frente, lo ahorcaba".

"Para mi familia saber la verdad fue atar cabos (...) Mi papá me decía que siempre percibió algo extraño, algo raro, que no encajaba, pero nadie se alcanzó a dar cuenta", lamentó.

La adolescencia y juventud no fueron fáciles para Connie: "Pasé por trastornos de conducta alimentaria todo ese período. Tuve una bulimia brutal, vomité el día entero por ocho años. Comía, vomitaba, lloraba, ese era mi loop. Siempre traté de entender de grande por qué pasaba, y nunca lo relacioné con lo otro".

"Cuando entendí la otra historia, supe que esa era mi manera de escapar, de enfrentar ese dolor, e hice un proceso de perdonarme a mí misma por hacerme tanto daño y faltarme el respeto por tanto tiempo", admitió.

Por los mismos problemas congeló sus estudios universitarios y se sometió a terapia por depresión. Nada daba resultado hasta que optó por terapias alternativas y descubrió la alimentación saludable, adoptándola luego de que nacieron sus hijas Luciana y Julieta, hoy de 15 y 13 años.

"La maternidad me dio una claridad y me ayudó a entender que de verdad me quería mejorar y sentir contenta. Entonces empecé a cambiar la alimentación y eso me cambió la vida”,relató Achurra.

¿Qué dijeron su padre y su hermano?

Patricio Achurra, actor y ex alcalde de Paine, admitió que "primero tuve incredulidad, porque uno piensa en el personaje y dice '¿Ese infeliz, ese desgraciado fue capaz de hacer eso?'".

"Dan ganas de venganza. Pero eso se disipa y queda rencor guardado. Y a lo mejor, en algún momento, la vida me permite darle alguna expresión a ese rencor y sacarle la cresta”, confesó.

En tanto, el hermano de Connie, Ignacio, también actor y ex convencional valoró la valentía de su hermana a la hora de hablar del tema. "Para un hermano enterarte de una cosa así de una hermana es un dolor muy profundo, y uno podría querer bloquearlo, o relativizarlo".

"Pero enfrentarlo, decir que mi hermana es una víctima de esto, el responsable es este hombre, reconocer ese dolor y tratar de repararlo haciendo justicia, me parece que es algo importante que se viva como familia", indicó.

"Para mí ha sido muy sanador ir cerrando es capítulo. Siento que es una etapa que tengo absolutamente sanada", agregó Connie.