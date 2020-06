Connie Achurra desata el caos en Instagram con su "axila pelúa"

Connie Achurra vuelve a ser el foco de atención, después de que compartió en Instagram una provocativa imagen en la que se muestra con la axila sin depilar, lo que inmediatamente desató los comentarios a favor y en contra de la decisión que tomó y decidió mostrar sobre su cuerpo.

"Las mujeres tenemos arrugas, celulitis, estrías, lunares, manchas, cicatrices, olores, canas, menstruación, granos, pecas y pelos", resaltó Achurra acompañando la imagen.

Para luego postular que "a [email protected] todavía les espanta, a [email protected] les gusta, a [email protected] les da pudor, a mi la verdad es que cada día me complica y me importa menos y pienso que seríamos [email protected] más felices si dejáramos de hacer tanto juicio al respecto����".

La publicación en Instagram de Connie Achurra.

Eso fue suficiente para motivar cientos de respuestas a la imagen, y no sólo en Instagram, también en Facebook, donde se le cuestionó entregarse a la libertad de dejar de depilarse.

Fueron múltiples las personas que se dieron el tiempo de criticarla, ante lo que Achurra optó por defender la normalización la aceptación de las diferencias y características de los cuerpos. Además, por momentos, respondió con ironías a las personas más escandalizadas.

"Espántese con la gente muriendo en los hospitales, con los niños que sufren, con los inmigrantes durmiendo en la calle, mire que se va a morir espantada con mi axila pelúa...", fue una de las reacciones de la influencer.

En tanto, a otros que le lanzaron críticas a proósito de ser una persona que trabaja con la gastronomía, Achurra le lenzó: "obvio, se sabe que uno cocina con el ala".

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Las reacciones de Connie Achurra a los comentarios en Instagram.

Las reacciones de Connie Achurra a los comentarios en Instagram. (2)

Las reacciones de Connie Achurra a los comentarios en Instagram. (3)

Las reacciones de Connie Achurra a los comentarios en Instagram. (4)

Las reacciones de Connie Achurra a los comentarios en Instagram. (5)

Posteriormente y a modo de cierre, Connie hizo una publicación general, para establecer lo que le han parecido la escandalización de sus seguidores con la imagen compartida.

"He gozado leyendo los mensajes, sabía perfectamente lo que iba a provocar y me encanta que podamos abrir los temas, algunas opiniones son tan absurdas y delirantes que me sacaron carcajadas", lanzó en otro momento la figura de la gastronomía vegana.

Por último, subrayó que "espero que los espante tanto lo que de verdad importa: el abuso, la desigualdad, el egoísmo, la miseria, el abandono, la discriminación y una larga lista de cosas importantes, porque la verdad es que pelos más pelos menos, no tienen ninguna importancia".

Y, en una nueva publicación, hasta bromeó con la situación: "Clase online de bolitas tipo prestigio (con la axila...ajajjajaj broma)".