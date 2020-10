C. Tangana, Tini y ex Calle 13 serán parte del Congreso Musical BIME PRO

El Congreso BIME PRO, el evento profesional sobre música más importante de España, por primera vez tendrá una versión online, la cual se llevará a cabo entre el 26 y 29 de octubre en la ciudad de Bilbao.

Esta cita reunirá a exponentes de todo el mundo como C. Tangana, Tini, Eduardo Cabra y Jean-Michel Jarre para reflexionar sobre temas como el futuro próximo de la música en directo y grabada, el reto de la digitalización, el panorama actual de los creadores y los desafíos que ha planteado la pandemia, entre otros.

Todo esto será transmitido por streaming, dándole la posibilidad a Chile de presenciar el evento por primera vez en todo su esplendor. Además de los artistas mencionados, cada jornada contará con múltiples profesionales relacionados con la industria de la música, procedentes de más de 30 países.

Las temáticas que se abordarán en el congreso tienen relación con la búsqueda de soluciones en ámbitos como el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la igualdad de género o la educación.

¿Quieres serán parte de BIME 2020?



Algunos de los artistas y profesionales que serán parte del BIME PRO 2020 son Jean-Michel Jarre, connotado compositor y pionero de la electrónica; Mike Malak, agente entre otros de Billie Ellish y Rick Salmon y representante de artistas como Nick Cave y P.J. Harvey y C.Tangana, quien junto a su equipo creativo expondrá sobre cómo su grupo de trabajo lo ha llevado del underground a ser uno de los mayores fenómenos de la música actual.

Estarán además: Eduardo Cabra, músico y productor, fundador del exitoso dúo Calle 13 que suma la increíble cifra de 28 premios Grammy y Latin Grammy, tanto con su propio proyecto como con artistas como Jorge Drexler, Cuarteto de Nos o Rita Indiana; Linda Perry, responsable de éxitos como "What's going On" de 4 Non Blonde, "Beautiful” de Christina Aguilera o "Superwoman" de Alicia Keys; Donita Sparks, líder de la influyente banda de grunge L7; Nacho Vegas, músico y escritor y la artista argentina Tini, quien hablará sobre su camino desde una estrella infantil de Disney encarnando a Violetta, hasta su actual posición como referente de la música urbana en su país.

En BIME PRO además habrá charlas y conferencias se llevan a cabo diferentes actividades. Para quienes estén interesados en sumarse a estos eventos, deben inscribirse previamente en www.bime.net.

Los valores para acceder al Congreso Profesional BIME PRO, que incluye las charlas, mesas redondas, ruedas de negocios, paneles de expertos y talleres tiene un valor de 30 euros para los cuatro días, mientras que BIME PRO CAMPUS, que son tres días en formación sobre industria musical, tiene un valor de 15 euros. Para más información, te invitamos a visitar la web oficial de BIME PRO.

Una oportunidad para abrirse camino en Europa



En este espacio, que busca ser un puente entre Europa y América Latina, se unen regiones, se realizan negocios, se comparten conocimientos y se descubren las últimas innovaciones de la industria. Esto se convierte en una imperdible excelente oportunidad para artistas que quieran abrirse camino en Europa, ya que no sólo aprenderá cómo está funcionando la industria musical hoy, sino que también se actualizará sobre cómo desarrollarse en dicho continente.

“Como manager y agente de booking internacional puedo señalar que lo que buscamos los profesionales son instancias que generen negocios y oportunidades reales para nuestros proyectos. En ese sentido, BIME PRO es un encuentro clave en el circuito de festivales de industria y que en lo personal ha facilitado algunas de mis historias de éxito; es por eso que hoy represento al Festival en Chile con confianza e invito a los profesionales a sumarse a esta iniciativa, ya que doy fe del profesionalismo y nivel de calidad de la propuesta”, comenta la delegada de BIME para Chile, Claudia Pereira.