Claudio Iturra se encuentra en medio de una vorágine de críticas académicas y furiosos ataques de televidentes después de que entregó información errónea sobre la formación del Lago Nordenskjöld, en Torres del Paine, a través de su programa Ruta 5.

Tras la emisión del episodio abordando el tema del parque nacional, todo estaba tranquilo hasta la que la Sociedad Geológica de Chile planteó una ofensiva desde sus trincheras, con el lanzamiento de un comunicado cuestionando la explicación poco precisa que entregó el periodista.

La declaración del colectivo fue expuesta en su Facebook oficial, donde manifestaron que "deseamos expresar la molestia ante las expresiones científicamente falsas que emitió el conductor del programa Ruta 5, el Sr. Claudio Iturra y por su equipo de producción".

"Sus opiniones sólo sirven para confundir a la ciudadanía, como a la comunidad educativa en general, escolar y superior en el país, siendo a su vez vergonzoso y deshonroso para profesionales de la disciplina que pudieran verlo, tanto por la transmisión nacional como en el extranjero", sentenciaron lapidarios.

Claudio Iturra: ¿Cuál fue la reacción del periodista ante los cuestionamientos?

Y, claro, aprovechando que Iturra estaba en el suelo, al parecer múltiples televidentes llegaron a pegarle por la información errónea, insultándolo de las más diversas formas.

"Nos equivocamos en varios datos de Torres del Paine en un programa y me han llegado ene insultos, garabatos de geólogos...", lamentó en una publicación que el periodista hizo en su Instagram personal.

Aunque por otro lado planteó que "igual es difícil de entender nuestra vida, nuestro trabajo, tratamos de no equivocarnos, pero hace mucho tiempo que estamos una semana en Japón hablando de religión, otra semana en India hablando de Himalayas y dioses, a la siguiente semana en Amazonas, luego en Estados Unidos, Mayas en Centro América".

"La verdad trato de leer ene, ahora estoy leyendo de Turquía, del Imperio Turco Otomano. Me voy el lunes a Turquía por dos meses y es obvio que me equivoco a veces, y muchas, soy humano".

"Tratamos de no equivocarnos, pero obvio que nos equivocamos a veces porque el volumen de info es mucha, pero siempre me quedo con lo positivo, con la gente que me escribe y me recomienda libros, me corrige, prefiero pensar en un Chile que recomienda libros, que lee".

"Pero pasamos épocas especiales donde todo está más sensible, y eso también hay que entenderlo. En resumen, me han llegado más garabatos que recomendaciones de libros. La cosa está así y hay que aceptarla", puntualizó.

Más tarde, un usuario le preguntó por la posibilidad de hacer una fe de erratas, para que se le baje "el perfil a los haters", Iturra se puso del otro lado para ofrecer una solución al entuerto.

Claudio sostuvo que si le hubiesen explicado el error de manera interna, habría ofrecido una ventana en su mismo programa para que los geólogos explicaran correctamente la situación.

"Hubiéramos tenido una linda ventana para hacerle una clase de geología a todo Chile, a los niños, a las familias, una linda ventana", explicó.

Y remató: "Eso hubiera hecho yo, actuado con amor, con paz, estirando la mano. Y así todos aprendemos una de las carreras más difíciles del país".