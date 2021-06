Cata Guerra sobre la distante relación con su padre: "Yo creo que él no sabía cómo ser papá"

La reconocida actriz nacional, Catalina Guerra, estuvo presente en el programa "De tú a tú", que conduce Martín Cárcamo, en donde habló sobre distintos momentos de su carrera, su vida y además ahondó sobre la relación que tuvo con su padre, el reconocido actor Jorge Guerra, también conocido como Pin Pon.

La interprete de Agustina Mackenna señaló que sus padres se conocieron luego de que su madre, la también actriz Gloria Munchmeyer regresará de Europa.

La relación entre ambos no prosperó y se separaron cuando ella tenía tan solo tres años. “Yo creo que mi papá se enamoró de otra persona. Yo creo digo para hacerla suave. Es que era muy seductor entonces todos quedaban rendidos. Te deslumbraba. Era un ser muy especial”, sostuvo.

La carrera de su padre

Jorge tuvo otro hijo y mientras realizaba el popular programa infantil Pin Pon, ocurrió el Golpe de Estado. La actriz comentó que durante las filmaciones del espacio, militares iban al programa y apuntaban a su padre con armas por si comentaba algo indebido.

Debido a estas circunstancias, él junto al Tío Valentín (Valentín Trujillo), decidieron dejar de realizar el programa. Tras esto, viaja a Cuba debido a que no podía volver a Chile.

La actriz confesó que no tiene recuerdos de su padre durante sus primeros años de vida, pero que al crecer lo visitó en dos ocasiones junto a su hermano en Cuba y Ecuador. Sólo dos veces en diez años, sostuvo la actriz.

Recordó que su padre “era un tipo muy simpático, muy divertido”, sin embargo, había una distancia grande entre ambos, “no había día del padre, para nosotros no era significativo”.

Su padre estuvo fuera del país por 16 años. "No solamente por no tener la suerte de haber tenido un papá más presente sino también era bien paradójico que fuera también Pin Pon, un personaje que le ha enseñado a cinco generaciones chilenas”.

Asimismo, reveló que su madre siempre le habló bien de su padre. “Todo lo que a ella le encantó de mi papá, es lo que nos transmitió a nosotros de cómo era”, manifestó.

La actriz de Verdades Ocultas reveló que a los 17 años viajó a Cuba para manifestarle su sentir. “Me encontré con un Jorge Guerra súper defendido. Creo que se le caía un poco la estantería si él asumía o se hacía responsable de esta situación. Lo aprendí a conocer y me fui de ese viaje sabiendo quien era Jorge Guerra, aunque no tuviéramos el vínculo padre-hija, yo ya podía saber cómo era esa pareja. Antes yo no sabía”, indicó.

“Yo creo que él no sabía cómo ser papá. Él estaba muy preocupado y ocupado de su trabajo, entonces yo lo agarré en un peak en donde yo no cabía, creo”, confesó Catalina.