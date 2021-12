Carola Julio estuvo presente en un capítulo especial de Podemos Hablar, en donde se reunieron los ex integrantes del histórico programa de farándula “Primer Plano”, quienes revelaron distintos momentos que vivieron en el extinto espacio de CHV.

Jordi Castell, Pamela Díaz, Francisca García-Huidobro, Juan Pablo Queraltó y Carola Julio, estuvieron presentes en el programa de conversación que conduce Julián Elfenbein, quien también fue parte del espacio.

La ex conductora de Primer Plano recordó uno de los hechos más polémicos del espacio, el video que grabaron sus compañeros y que posteriormente se viralizó a través de distintos medios.

En el video, los integrantes del espacio Francisca García- Huidobro, Julián Elfenbein, Jordi Castell y Pamela Díaz, grabaron un video en ausencia de su compañera en donde se referían en fuertes términos a la comunicadora, en tono de broma, sin pensar que el video terminaría viralizándose a través de los distintos portales de farándula.

Carola Julio, comentó en PH lo sucedido y entregó detalles de la situación. Según recopila Publimetro, el animador del espacio preguntó cuál ha sido el peor escándalo en los que han visto envueltos, a lo que Carola responde: "El video fue mi gran escándalo”.

“Pasa que nosotros teníamos unas dinámicas en el PP (Primer Plano), en que nosotros íbamos a hacer distintas cosas, que lo pasábamos chancho”, luego agrega: “En un minuto teníamos que ir al cerro a andar en bicicleta y como después del programa todos se quedaban mucho rato a conversar, yo me iba porque me iba a buscar mi marido, o mi hermano, y terminábamos super tarde como a la 1 de la mañana más o menos”, comenzó señalando.

“Resulta que ahí dijeron que teníamos una dinámica en el cerro para andar en bicicleta y yo, el día lunes llego a reunión de pauta, a las 8 am, yo siempre llegaba temprano y llegué con mini… y me dicen, pucha viniste con mini… pucha sí, no me avisaron… a chuta verdad, anda a cambiarte”.

“Me fui a mi casa a cambiarme y ponerme buzo, mientras ellos iban al cerro a grabar, ahí hicieron el video porque yo no llegaba, porque me había ido a cambiar… y ahí surge este video”, comentó.

La comunicadora revela que siempre supo que el video se realizó en broma, pero que cuando se viralizó muchas personas le entregaban comentarios acerca del registro. “¡Pero ¡cómo te hicieron eso!, ¡pero ¡cómo! y ahí, tú dices, ¡esta cuestión es heavy! iba a cualquier parte y me decían ¡qué los echen!”, fueron algunas de las cosas que le comentaron.

También señaló que sabía de la existencia del video, pero que nunca lo había visto. “Claro, yo no sabía del video. A mí nunca me mostraron el video, pero yo sí sabía que había un video.

“La Pamela siempre decía, “oye ojo, que yo tengo un video y cualquier cosa se lo muestro, Julián sales cagado si yo le muestro este video”. Siempre la Pamela tenía como un tono amenazante, eso sabía”, concluyó señalando.