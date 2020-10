Carlos Pinto se llena de críticas por revelar antecedentes desconocidos sobre el caso de Carolina Fuentes

La mañana de este miércoles el público de "Contigo en la Mañana" se despertó con un nota en la que Carlos Pinto, con su usual tono de "Mea Culpa", narraba los sucesos que rodean el caso de Carolina Fuentes, mujer cuyo cadáver fue encontrado el lunes en la ribera del Río Ñuble tras su desaparición el 30 de junio pasado.

Luego de la puesta al aire de la estremecedora nota, Pinto apareció en pantalla junto a Monserrat Álvarez para hacer un contacto con Oscar Cisternas, el esposo de Fuentes, a quien sorprendió con antecedentes que hasta ahora no manejaba sobre la muerte de su propia cónyugue.

Carlos Pinto lanzó: "tengo entendido que la data de muerte es más o menos un mes y ella estuvo desaparecida un poco más de 100 días. Si su data es de un mes, ¿dónde estuvo viva los días anteriores? Sería una gran incógnita esa no?".

Titubeante, Cisternas intentó encontrar las palabras para responderle, explicando que "recién me estoy enterando de lo que tú me estás comentando. Para mí, en este momento, es algo muy fuerte".

"No tenía idea que tuvieran esa información ustedes. Yo no lo había escuchado, esa noticia no la había escuchado. La primera vez que la escucho es de ustedes y para mí es algo fuerte. No la tenía en mi información. ¿De dónde sacaron esa información ustedes?", interrogó Cisternas.

El momento en el que Carlos Pinto metió las patas con ganas con el caso de Carolina Fuentes #ContigoCHV pic.twitter.com/pWXbK88bi5 — Telebot (@sebalitio) October 8, 2020

Entonces, Monserrat Álvarez tomó la palabra para intentar explicar lo que había ocurrido, reconociendo que "es fuerte enterarse por la televisión, pero ¿sabes qué? Tomemos esa información con calma, porque es preliminar. Creo que hay que tomarla con cuidado, porque es una información preliminar que nos dio nuestro compañero".

Cisterna no se quedó tranquilo y siguió evidenciando su impacto con el dato entregado por Pinto, "porque de ser así, entonces la persona la tenía secuestrada", se cuestionó.

El incómodo momento que se vivió en el mantinal no fue bien visto por quienes a esa hora estaban conectados a la transmisión. De hecho, muchos se volcaron a cuestionar a Pinto y al programa por haber lanzado tal información a la cara del esposo de Fuentes.

Las críticas se desataron y llevaron a #ContigoCHV a los temas más comentados de Twitter. Estas fueron algunas de las reacciones que se publicaron tras el cuestionado pasaje del matinal de Chilevisión:

Los leo indignadísimos con el cagazo de Carlos Pinto pero convirtámoslo en acción, haga su denuncia al CNTV. — mapache dice APRUEBO (@mapacheiracundo) October 8, 2020

Jsjs me metí a ver que onda con un tal "Carlos Pinto" y leyendo me dí cuenta del morbo que hay �� Personitas recuerden no ver el canal para no dar rating y dejar de esparcir información pordio. A mi me gusta ver el educachile en las mañanas jsjs — eikki�� (@iccit19) October 8, 2020

Por eso la investigación de la muerte de Carolina Fuentes es reservada. Justamente para evitar lo que acaba de ocurrir con Carlos Pinto en #ContigoCHV — Apruebo + CC!! ���� (@__cisnenegro) October 8, 2020

Para los que no vieron, Carlos Pinto le dice al viudo, que el cuerpo de Carolina Fuentes tenía data de muerte de 1 mes, y desapareció hace 100 días, el viudo queda impactado porque no tenía idea de eso, Monserrat trata de arreglarla diciendo que es información preliminar. — ℤ�� ℝ������������ (@hiddendestiny69) October 8, 2020

Todo por el rating, cómo te caiste Carlos Pinto ����‍♀️ cero empatía con ese pobre viudo, que tiene que cargar no solo con la perdida de su esposa y su doble vida, sino además con el morbo y falta de principios de los matinales de tv! @ContigoCHV — PmRayo (@Pia_Rayo) October 8, 2020

Desde cuando los matinales son lugares para investigar crimenes, que hace Carlos Pinto hablando información... — Martín (@UnNumer0Mas) October 8, 2020

Ojala nunca me entere como el marido de la victima....bien Carlos Pinto por esa empatia — Cototo������‍♂️�� (@Victor_HFloresC) October 8, 2020

Yaya, pero hay que entender que la culpa no fue de Carlos Pinto, la culpa fue de la gente que descubrió esa informacion y se la dijo primero a la prensa que a la pareja de Carolina. — Vale Delgado (@valedelgadoo) October 8, 2020

Siiiii, le da la data de muerte y ahi el esposo le dice que como tienen ellos esa info que el no tiene, que es muy fuerte para el.

Si la data es de 30 dias y ella desaparecio el 30 de junio....

Me cambia todo dijo, nada es como yo pensaba, donde estuvo el resto del tiempo...���� — Ita Encuarentenada ..... ������ (@clauditaitait) October 8, 2020

Tanto que critican a Carlos Pinto, y el viudo pa que se presta, nadie lo obligó. A veces gracias a la prensa las policías y justicia se mueven. — Don Corleone (@m__corleone) October 8, 2020

Carlos Pinto debes asumir tu irresponsable, inaceptable e irreparable dolor que le causaste a la familia de la Sra Carolina fuentes no me lo contaron vi todo en directo francamente patética tu intervención, solo causaste más dolor e insertidumbre de la que ya tienen#ContigoCHV — Alejandra Chacon (@Alechacon8) October 8, 2020

Que dirá el @CNTVChile sobre el cóndoro de Carlos Pinto. Este tipo se merece una sanción, tienen que Vetarlo, por desubicado, no puede llegar y dar una información al aire sobre la muerte de Carolina Fuentes, información que ni el esposo sabía. #CNTV que se pronuncie sobre esto. — Luna Rayo del Sol (@IshaArica) October 8, 2020

Alguna vez ha habido un capítulo de Mea Culpa donde el culpable no sea pobre o no esté carente de privilegios? — Faruk (@ejopia) October 8, 2020

