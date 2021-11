Una de las películas más esperadas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel es Black Panther: Wakanda Forever, ya que en esta producción se verá el legado de Chadwick Boseman, quien falleció el año pasado a causa de un cáncer de colon.

Tras el éxito que tuvo la película en 2018, el director Kevin Feige afirmó que se contarían más historias para contar del personaje. Sin embargo, con la muerte de Boseman, se decidió que se explorará el mundo de T'Challa y las otras figuras honrarán su legado.

Pese a ello, las cosas no están saliendo como la producción esperaba ya que recientemente se presentó un gran incoveniente por parte de una de las protagonistas.

¿Qué fue lo que pasó?

Las grabaciones de Black Panther, que comenzaron en junio del 2020 en Boston, se vieron paralizadas luego de que Letitia Wright, quien da vida a Shuri, sufriera una lesión en la espalda y decidiera recuperarse en su casa en la ciudad de Londres.

Pero eso no es todo, porque hace algunas horas se dio a conocer un nuevo incoveniente para la producción. Y es que la actriz no podrá viajar a Estados Unidos, ya que todos los inmigrantes deben contar con las dosis de la vacuna contra el Covid-19, y ella no se encuentra inoculada.

Pese a que las grabaciones se encuentran en desarrollo, esto sin duda hará que sea difícil continuar con la historia como se imaginaba.

Cabe recordar que la fecha de estreno está programada para el 11 de noviembre de 2022.