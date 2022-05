Better Call Saul estrenará este martes el cuarto capítulo de su sexta y última temporada, la que culminará el camino que tuvo que tomar Jimmy McGIll en su proceso a convertirse en Saul Goodman, personaje que conocimos en la segunda temporada de la serie Breaking Bad.

Esta entrega trajo grandes sorpresas para los fanáticos de la ficción, ya que importantes personajes regresaron a los capítulos finales de la serie protagonizada por Bob Odenkirk.

Los primos Salamanca cuyos nombres son Leonel y Marco Salamanca, dos sicarios que debutaron anteriormente en la serie original de AMC, repitieron sus papeles, al igual que lo harán Bryan Craston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman.

Con tres capítulos al aire en los que no ha faltado la acción, e incluso hubo una trágica partida de uno de los personajes principales de la serie, el martes 3 de mayo se estrena el cuarto episodio en una reconocida plataforma de streaming en Latinoamérica.

¿En qué horario se estrena el nuevo capítulo de Better Call Saul 6 y dónde verlo?

El cuarto capítulo de Better Call Saul 6 se estrenará este lunes 2 de mayo en AMC y AMC+, sin embargo, en Latinoamérica lo hará mañana martes 3 de mayo mediante el servicio de streaming Netflix en los siguientes horarios:

México: 02:00 AM

Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

Bolivia, Chile,Venezuela y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

España: 09:00 AM