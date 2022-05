BelAir la nueva serie sobre el Príncipe del Rap de Peacock ya se encuentra disponible en una plataforma de streaming para Latinoamérica.

La producción, basada en un falso tráiler publicado en 2019 por un hombre llamado Morgan Cooper cuenta la vida de un adolescente al que le cambia la vida luego de mudarse de un conflictivo barrio en Filadelfia a la casa de sus tíos en el lujoso barrio de Bel-Air.

El elenco está compuesto por Jabari Banks como Will, Adrian Holmes como Phillip Banks, Olly Sholotan como Carlton Banks, Vivian Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar como Ashley Banks, Jimmy Akingbola como Geoffrey y Jordan L. Jones como Jazz.

Bel-Air es una versión moderna y completamente nueva de la icónica comedia de los 90 "The Fresh Prince of Bel-Air". Ambientada en Estados Unidos, más de 30 años después de la origianl, esta serie ofrece una inédita y dramática mirada al viaje que cambia la vida de Will.

¿En qué plataforma de streaming se puede ver BelAir en Latinoamérica?

Los diez capítulos de la primera temporada de Bel-Air se pueden ver a partir de hoy a través de la plataforma de streaming Star+.