Una hilarante aunque incómoda anécdota fue la que reveló la actriz Begoña Basauri, a propósito de un mensaje "calentón total" que le envió nada menos que a su mamá.

La confesión la hizo en medio del programa Los 5 Mandamientos, conversando con Martín Cárcamo, junto a Mariana Derderián que también estaba como invitada.

"Una cosa llevó a la otra y, bueno, la lejanía, mensajes iban y mensajes venían", contó Basauri en referencia al diálogo que sostenía con una pareja con la que en ese momento tenía el problema de la distancia.

"Lo único que agradezco es que no llegamos a la etapa de imágenes de apoyo, porque ahí yo digo 'Señor, esto no lo supero más, me voy de Chile sin despedirme'", bromeó la actriz.

Begoña Basauri: ¿Cómo fue la anécdota con un mensaje "calentón total" que le envió a su mamá?

El asunto es que estando alejados, explicó Begoña, "al tiro la pasión sube, uno se echa de menos y 'las cosas que te haría’ y etcétera".

El problema fueron sus "dedos torpes" que terminaron jugándole una mala pasada, y escribió un texto "que ya lo bloqueé, no recuerdo qué decía".

Mientras la conversación llevaba varios minutos, la notificación de un mensaje de su madre apareció en su teléfono. Begoña la pinchó sin querer y continuó escribiendo como si se mantuviese en diálogo con su pareja, sin embargo estaba en el chat con su progenitora.

El asunto es que lo que envió tenía un perfil "calentón total", admitió la participante de Masterchef Celebrity. "La verdad es que sí, no tengo muchas defensa al respecto".

Si bien no especificó el contenido del mensaje, insistiendo en que no lo recordaba, Basauri sí advirtió sobre su madre que "yo creo que se le desprendió la retina después de leer eso".

"Por suerte mi mamá es joven, moderna, con memoria a corto plazo que le falla un poco (...) Este es un momento aciago del que vamos a salir todos y nunca mas volveremos a hablar de este tema".

"Me acuerdo y siento como un frío en la espalda de qué vergüenza, qué vergüenza qué vergüenza total", confesó.