Jackass 4: Bam Margera queda fuera del proyecto por no cumplir con las condiciones que exigía producción

El recordado rostro de la franquicia ya no es parte del nuevo proyecto Jackass 4 porque no pudo cumplir con las condiciones establecidas por los productores en relación con sus problemas de adicción.

Según los informes, la estrella rompió su contrato, que incluía condiciones que debía seguir para permanecer siendo parte de la producción, según informó TMZ.

La información privilegiada reveló que las condiciones incluían tomar su medicación, soplar en un alcoholímetro, un compromiso de mantenerse sobrio, ver a un psicólogo y pruebas de drogas de rutina durante el proyecto.

No se sabe cuál de las condiciones supuestamente no cumplió Bam, lo que llevó a los productores a informarle que ya no formaba parte del proyecto Jackass 4.

El medio informó que desde el inicio del proyecto, los cineastas estaban preocupados por los problemas de adicción y el comportamiento errático de Bam, pero que querían que él fuera parte del proyecto desde el principio, ya que es uno de los rostros más populares del antiguó programa de MTV.

"La familia Jackass quería que Bam cumpliera con las condiciones porque estaban preocupados por él y querían que estuviera sobrio. Después de su despido de Jackass, Bam se siente como si estuviera siendo eliminado de algo que ayudó a crear", señaló una fuente a TMZ.

El viernes pasado, Bam admitió que es 'maníaco bipolar'. Horas después de publicar un video en el que detallaba ideas suicidas y alentaba a sus fanáticos a boicotear Jackass 4, Bam también les dijo a sus seguidores que busca ayuda con su salud mental a través de profesionales médicos.

Instagram de Bam

¿A quien le importa si estoy borracho o no? comienza diciendo en el vídeo, que posteriormente borró. Allí señala todo lo que debió hacer para ser parte del proyecto en cuanto a su sobriedad. "Si les importo, no vayan a ver la película". dice Bam.