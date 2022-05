Faltan apenas horas para que debute el nuevo disco de Bad Bunny, el que tentativamente llevaría el nombre de Un Verano Sin Ti. Y en la previa del estreno en las principales plataformas de streaming musical, ahora el Conejo Malo le regaló a los fanáticos el listado con las canciones que tiene su nuevo trabajo.

Benito Martínez viene preparando el ambiente para la llegada de su nuevo material desde hace meses, cuando a la par con su gira mundial anunció que estaba trabajando en las melodías que compondrá la placa.

En tanto, su World's Hottest Tour tiene fechas agotadas en múltiples lugares del mundo, incluyendo los dos conciertos que fijó en Chile.

Bad Bunny | ¿Cuándo sale el nuevo disco y cuántas canciones tiene?

La nueva arremetida del popular artista llegará este viernes 6 de mayo a las 00:00 horas, de la mano de nada menos que 23 canciones, repartidas en un lado A y un lado B.

Así lo confirmó el mismo artista por medio de su cuenta en Instagram, donde presentó lo que al parecer sería la portada del álbum, además del detalle con el tracklist del mismo.

Además, ha trascendido que contará con colaboraciones de Bomba Estereo y The Marías; además de las que aportarán Jhay Cortez, Rauw Alejandro, Chencho Corleone y Tony Dize, desde el género urbano.

Bad Bunny | ¿Cuál es el tracklist del nuevo disco?

De acuerdo con la publicación de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti contendrá las siguientes canciones:

1. MOSCOW MULE

2. DESPUÉS DE LA PLAYA

z. ME PORTO BONITO (ft CHENCHO CORLEONE)

4. TITI ME PREGUNTÓ

5. UN RATITO

6. YO NO SOY CELOSO

7. TAROT (ft THAY CORTEZ)

8. NEVERITA

9. LA CORRIENTE (ft TONY DIZE)

10. EFECTO

11. PARTY (ft RAUW ALEJANDRO)

12. AGUACERO

13. ENSEÑAME A BAILAR

14. OJITOS LINDOS (ft BOMBA ESTÉREO)

15. DOS MIL 16

16. EL APAGÓN

17. OTRO ATARDECER (ft THE MARIAS)

18. UN COCO

19. ANDREA (ft BUSCABULLA)

20, ME FUI DE VACACIONES

21. UN VERANO SIN TI

22. AGOSTO

23. CALLAITA