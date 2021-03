Augusto Schuster recuerda su compromiso con Bárbara Vélez: "Nunca quise casarme"

El cantante y actor Augusto Schuster estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde se refirió a su compromiso con la actriz argentina Bárbara Vélez.

Durante el año 2014 se hablaba en todos los medios nacionales como trasandinos acerca de la relación del ex actor de Amango con la argentina, donde incluso hubieron planes de llegar al altar. La relación llegó a su fin el mismo año.

Sobre como vivió ese momento, el cantante señaló: "Sí y no… pero sí. Nunca quise casarme”. explicando que sintió mucha presión por parte de los medios.

“Estaba enamorado, viviendo solo, yo estaba perdido porque llevaba muchos años viviendo solo en Argentina, y esta relación me llevó a perderme aún más. Nos fuimos a vivir juntos y me involucré en una historia que no me compete a mí, es una historia familiar de ella, me involucré mucho y eso me llevó a vivir la presión social que vivía su familia en ese momento y se confundieron las cosas, porque yo le regalé un anillo que ella quería de la alianza de fantasía”. comentó el actor de "Pobre Gallo".

Ante la mirada de Cárcamo, el intérprete señaló: "te juro, se la regalé para su cumpleaños y ahí las cosas se confundieron mucho, no de parte de ella sino también de la familia. De ahí se armó un tema mediático. Yo en mi cabeza no sabía cómo resolverlo e iba con el vuelo”.

El actor señaló que todo tomó otro rumbo cuando fue contratado por Mega, para participar en el a teleserie "Pituca sin Lucas": "entonces me vine a Chile a las primeras reuniones de pauta y ya estar acá con mi familia, con mis amigos, y estar acá un tiempo me mostró la realidad. Hablé con ella, fui a Argentina, hablamos y lo dejamos ahí. Las cosas pasan por algo”. finalizó.