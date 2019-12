"Arreglen en presupuesto para los bóxer": La particular falla de vestuario en "100 días para enamorarse" que captó la atención de los televidentes

Si bien algunos se divirtieron y otros sólo la vieron para criticarla, lo cierto es que los espectadores no le dejaron pasar una al debut de la nueva teleserie nocturna de Mega "100 días para enamorarse".

Los minuciosos televidentes se dieron cuenta de una "falla de vestuario" que quedó expuesta durante la interacción de los personajes de María Elena Swett y Diego Muñoz.

Mientras "Laura" buscaba reprochar a su esposo "Pedro" por descuidar una responsabilidad hogareña, este sólo buscaba motivar un momento íntimo entre ambos.

Así al momento en que él intenta pararse de la cama en la que se encontraban sentados, la parte baja de su ropa interior quedó expuesta y un hoyo en la parte trasera del bóxer quedó expuesta.

Los usuarios reaccionaron en Twitter publicando capturas y burlándose del momento:

No sé si se les pasó ese detalle o fue a proposito... pero fue muy divertido, me reí mucho porque me sentí identificado con el hoyito de los boxer �������� de hecho mi polola me dijo que me tiraba los p...�� muy fuerte

