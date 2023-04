En 2021 Netflix estrenó “Arcane”, la serie basada en el popular videojuego de Riot Games “League of Legends”, con un éxito rotundo la producción contó con un total de ocho episodios los que tuvieron una estética steampunk que lograron cautivar a la audiencia con su historia.

Debido al éxito se anunció una segunda temporada, la que debería llegar con nuevos episodios este 2023, algo que no sucederá pronto, según los nuevos detalles entregados.

¿Hay fecha de estreno para la segunda temporada?

La serie lleva ya un tiempo en su etapa de producción y en un inicio se había mencionado que veríamos nuevos episodios de Arcane durante este 2023, lo que no sucederá y es que en una reciente entrevista en League of Legends Pro League, Nicolo Laurent, CEO de Riot Games, mencionó que la segunda temporada no llegará a Netflix hasta 2024.

“Acabo de ver el tercer episodio de la temporada 2, antes de mi vuelo a China. Estamos progresando en eso. Todavía no está listo", dijó Laurent.

"Hay dos razones para eso, quieres la calidad, simplemente no queremos apresurarnos, y eso lleva tiempo, y esa es una buena razón”, explicó.

Otra de las razones de que la nueva temporada no se estrene antes se debe a que no tenían certeza de que el debut de la serie tendría tanto éxito, por lo tanto no se empezó a realizar el nuevo ciclo antes.

“La mala razón es que, sinceramente, no sabíamos si la temporada 1 iba a ser un éxito. Entonces, no comenzamos la temporada 2 hasta después. No lo sabíamos. Entonces, si hubiera sabido que Arcane iba a tener éxito, podríamos haber comenzado la temporada 2 mucho antes, pero no sabíamos así que esperamos un poco y ahora estamos pagando el precio”, declaró.

Por el momento solo sabemos que las actrices de voz de Vi, Jinx y Caitlyn volverán en la segunda temporada a interpretar sus papeles, pero más allá de eso no tenemos más detalles del nuevo ciclo ni de la historia.