La integrante de Zona de Estrellas reveló que estuvo apunto de responderle a su ex pareja luego de que él la acusó de hacerle brujería.

"Agradécele": Daniela Aránguiz revela que Patricia Maldonado no la dejó responderle a Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz reveló en Zona de Estrellas que estuvo a punto de responderle con todo a Jorge Valdivia, tras acusarla de hacer brujería, sin embargo, Patricia Maldonado la detuvo momentos antes de publicar su descargo.

La panelista del programa de Zona Latina reveló que luego de que su ex pareja, el ex futbolista Jorge Valdivia, publicó en su cuenta de Instagram “Cuando tu exesposa te amarra los calzoncillos y los congela. ¿¿Qué puedo hacer??”, ella se sintió tan molesta que decidió expo

La ex participante de El Discípulo del Chef señaló que se enteró de los dichos de su ex pareja momentos antes de comenzar el Café concert que tiene junto a Ptricia Maldonado, esto porque le llegaron los pantallazos de distintos medios. "Yo lo tengo bloqueado de todos lados".

Aránguiz comenzó diciendo que se molesto mucho al ver la publicación de Valdivia y que pensó en responder. "La paty entró al camarín y vio algo que yo tenía a un clic de publicar, así que agradécele a Patricia Maldonado que me prohibió y me quitó el teléfono", expresó.

"Yo creo que fui una buena esposa contigo y una buena mamá para tus hijos. Ojalá que algún día puedas superarme y ser feliz", agregó.

“Yo sé que tú todavía estás enamorado de mí, así como yo todavía te quiero, te amo, porque el amor no se va de un día para otro. Pero creo que es el momento de soltarnos".

Acusaciones de Brujería

Hace algunos días el ex futbolista Jorge Valdivia lanzó una fuerte acusación a través de redes sociales hacia su ex pareja, la ex integrante de Mekano y panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, a quien acusó de hacerle brujería.

En sus historias de Instagram, el seleccionado nacional compartió un mensaje en donde pedía ayuda a sus seguidores y mencionaba a su ex esposa.

“¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías que te amarren un calzoncillo y lo metan en el refrigerador o te hagan nudos en los calzoncillos?”, para luego agregar: "Quizás es ordinario, pero necesito ayuda respecto a mi pregunta, gracias, los escucho”.

Mientras que en la siguiente historia apunta a Aránguiz como la responsable. “Cuando tu exesposa te amarra calzoncillos y los congela, ¿Qué puedo hacer?”.

La respuesta de la finalista de El Discípulo del Chef llegó en pocos minutos a través de la misma red social, en donde Daniela compartió un pantallazo de las historias del Mago y escribió: "¡Que pena que no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas. No es mi culpa que hayas perdido la “magia”. Ahora es sin llorar…”.