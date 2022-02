Kathy Contreras finalmente hizo su debut en el estelar de Canal 13 Aquí se Baila y no le fue bien. Tuvo una despiadada evaluación de parte del jurado y se fue medianamente triste para la casa, con uno de los puntajes más bajos de la velada.

Como algunos participantes no pudieron estar presentes en el estudio por contagios con Covid-19, se cambió la dinámica de los duelos y ahora todos partieron enfrentándose en general.

Las parejas que estarán esta semana en el programa de la estación de Luksic deberán presentarse individualmente y el jurado las evaluará con notas. Las 4 mejores notas no irán al próximo proceso de eliminación.

Así la sexta pareja en presentarse la noche del lunes fueron los debutantes Kathy Contreras y Diego Espinoza, al ritmo de Never tear us apart. Eso sí, a los jueces no les gustó.

Aquí se Baila: ¿Por qué Kathy Contreras tuvo una mala evaluación?

Karen Connolly les hizo ver que les había faltado más ensayo y la pareja confirmó que apenas habían tenido tres ensayos.

Fran destacó que "hay que tener ovarios para entrar a una competencia de este nivel a estas alturas, pero esta no es una competencia de esfuerzo" y añadió que "esto no es un campamento de verano en el que vienen a entrenarse para después participar".

"Yo también le tenía toda la fe del mundo y ya a los 10 segundos en la silla dije 'esta gente es derechamente floja', van a estar bailando sentados toda la coreografía, no... Y ahí vino el desastre. Los brazos, los tropezones, fallaron las sillas. La escenografía si no funciona, no la usen".

"Demasiado ambiciosa me pareció la apuesta de ustedes. Hasta asustada parecía la señorita Contreras", recalcó García-Huidobro, para ponerle un 4.

Neilas Katinas también un 4, resaltando que "no salieron los lifts y desde ahí fue un caos bastante grande. Sé que por primera vez están aquí en el escenario, es normal que estén nervioso, una pareja nueva y todo eso; pero esto, claro, no es razón para poner ahora buena nota".

"Yo creo que sintieron ustedes mismos que no les salió como tenía que salir", puntualizó.