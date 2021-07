Kathy Contreras comparte tierno mensaje a un mes de dar a luz

La ex chica reality Kathy Contreras compartió con sus seguidores un tierno mensaje en relación a su pequeña hija que nació hace un mes.

La ex participante de Calle 7 compartió una foto junto a la bebé en donde señaló: “Entre ayer y hoy he tenido unos instantes contigo a solas Selva que me han permitido mirar hacia mi interior en silencio, donde en esa contemplación hacia dentro observo cómo ha cambiado mi vida y me doy cuenta el amor que siento por este vínculo que cada día se fortalece más mi pequeña mamífera”, señaló Contreras.

Concluyó comentando: “Selva hoy por primera vez fuera de mi vientre acompañó a mamá a retomar la meditación ����♀️ Sa-ta-na-ma y se siente muy bien ��❤️

La joven ha ido compartiendo registros junto a su hija en su cuenta de Instagram, para su nacimiento la ex participante de Mundos Opuestos 2 escribió: “El día más intenso de mi vida, pero el más hermoso al mismo tiempo y con muchísimo aprendizaje, entre #eclipse y #parto, pero tuve un equipo de parto notable, y mi compañero no podía ser mejor, eres un tremendo hombre @elfotografodaltonico y Selvita no podría tener mejor papá, los amo.

Estamos bien hermosas personas que me han preguntado, iré respondiendo a medida que pueda, que mi atención se la robo esta señorita hermosa, Selva Renata Paz