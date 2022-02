Kathy Contreras finalmente hará su retorno estable a la pantalla chica a sus 31 años y gracias a su incorporación al estelar de Canal 13 Aquí se Baila.

Tras ser madre hace apenas siete meses, la ex chica reality llegará este lunes al programa conducido por Sergio Lagos, mientras se acostumbra a retomar sus actividades normales.

"Antes de quedar embarazada iba justo a entrar a la Escuela Moderna de Música a estudiar danza", confiesa, mientras que sus motivaciones para sumarse a un estelar de baile tienen que ver con superar una carencia interna.

Contreras postula que "cuando salí del colegio me metí a estudiar Danza Espectáculo en la Uniacc, pero después de un año y medio entré a Yingo, a Calle 7, a realities y se me fueron pasando los años sin retomar nunca la danza en verdad".

"Con el tiempo, con la introspección, me metí a un camino de terapias por una crisis existencial que tuve, y una terapeuta que hacía hipnoterapia me pregunta qué dejé de hacer de grande que me gustaba mucho hacer de chica, y mi respuesta automática fue bailar".

"Entonces empecé a buscar lugares donde bailar, pero desde un lugar terapéutico: biodanza, danzaterapia, método feldenkrais, y yoga. Es así como estoy volviendo a esto que no hacía hace muchos años", sinceró.

Aquí se Baila: ¿Kathy Contreras pidió estar en el programa de Canal 13?

Entonces, cuando iba a retomar su carrera de Danza Moderna interrumpida por la maternidad, Kathy vio la promoción del espacio del canal de Luksic y para ella quedó todo saldado.

"Apenas vi en la televisión que iba a haber un programa de baile, dije 'Yo quiero estar ahí y lo voy a ganar'. Alguien me dio el contacto de producción y les hablé, pero no me pescaron, y solté el tema porque todo pasa por algo", reveló.

Además, "me replanteé si era el momento, porque estoy fuera de training y tengo que organizar mis horarios por mi hija".

Pero cuando la convocaron: "sentí que yo había emitido una información al universo, porque varias cosas, tanto ésta como otras, se empezaron a concretar, y dije 'Guau, no he hecho las cosas mal entonces'".

Aquí se Baila: ¿Qué piensa Kathy Contreras sobre el nivel de la competencia?

"Conozco a casi todos los otros participantes, y hay varios con los que me estoy reencontrando porque estuvimos juntos en academias. Encuentro que el nivel está muy alto, lo veo y digo 'Hay que darlo todo no más, si ya estoy acá'", dijo Contreras en un halo del ultra sinceridad.

Aunque por otro lado proyecta: "quizás soy como un diamante en bruto, porque me falta pulirme y se nota que he dejado los estudios de danza, que no he estado en training, pero puedo mejorar".

Eso sí tiene sus propios conflictos internos al entrar al espacio televisivo, ya que "tengo una dualidad interna, porque obvio que por una parte quiero ganar, pero también la parte más consciente y amable mía dice que debo ganarme a mí misma, que el ensayo del tercer día le gane al ensayo del primer día. Además, no siempre gana el más fuerte o el que tiene más técnica".