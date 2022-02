Una dramática eliminación se vivió en el último capítulo de la competencia artística de Canal 13 "Aquí se Baila"en donde uno de los participantes debió abandonar el espacio.

En el más reciente episodio, los integrantes del espacio conducido por Sergio Lagos debieron enfrentarse al ritmo del merengue, en donde siete parejas dejaron todo en el escenario para asegurar una semana más en la competencia de talento.

La nota del jurado Neilas Katinas se mantuvo en secreto hasta el final del programa. Tras presentarse todas las parejas se reveló que Rodrigo Díaz, Betsy Camino, Iván Cabrera, Gianella Marengo y Jazz Torres continuarán en competencia, mientras que Emilio Edwards y Matías Vega debieron enfrentarse en una batalla final para asegurar su permanencia.

Vega se presentó bailando en solitario el icónico tema de MC Hammer "U Can't Touch This", por su parte Emilio bailó al ritmo del hit de Bruno Mars "Locked out of Heaven".

¿Quién fue el nuevo eliminado de Aquí se Baila?

La decisión del jurado no fue sencilla, ya que como comunicó la líder del jurado, Karen Connolly, la decisión no fue unánime.

Tras tensos minutos de deliberación, el jurado compuesto por Fran García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly reveló que Matías Vega era el próximo eliminado del espacio.

"Quiero agradecer el espacio que me ofrecieron para poder crecer y desarrollarme, que es una de mis misiones en la vida", señaló Matías muy afectado, agregando: "Estoy con muchas emociones en este momento. Quería también agradecer a Francia, que ha sido una gran compañera, nunca me dejó solo".