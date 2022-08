Este domingo, Anne Heche finalmente fue desconectada del soporte vital que la mantenía aún respirando, cuando contaba más de una semana en coma tras el accidente de tránsito que protagonizó.

Con 53 años, la protagonista de películas como Wag the Dog, Donnie Brasco y Psycho declarada con muerte cerebral el viernes pasado. Por lo tanto, de acuerdo con la legislación de California, había sido declarada como legalmente fallecida ese mismo día.

La actriz se mantenía conectada a un respirador mientras los médicos del Grossman Burn Center en el West Hills Hospital en Los Ángeles encontraban a quienes esperaban una donación de órganos.

La actriz fue hospitalizada el viernes 5 de agosto, cuando chocó su auto contra una casa en el sector de Mar Vista. El automóvil terminó incendiándose junto con la propiedad. La dueña de la casa afectada y su mascota alcanzaron a evacuar.

El fuego que se desató fue tan grande que cincuenta y nueve bomberos lucharon contra las llamas, tras consumir tanto el auto de Heche como la casa.

La actriz permaneció durante 65 minutos en medio del incidente, hasta que pudieron sacarla de entre los escombros.

De acuerdo con distintos reportes, Heche pudo comunicarse en el momento de su rescate, pero luego perdió el conocimiento y ha estado en coma desde entonces.

¿Quién es Anne Heche?

Anne Heche cultivó una larga trayectoria en torno a Hollywood particularmente en los años noventa.

Algunas de sus películas fueron Six Days, Seven Nights, junto a Harrison Ford; Wag the Dog, donde compartió con Dustin Hoffman y Robert de Niro; además de Volcano, en un elenco que encabezó con Tommy Lee Jones.

Heche fue nominada al Emmy por su papel en la película para televisión Gracie's Choice, en 2004. Sus créditos televisivos más recientes incluyen las series The Idol y All Rise.