Anne Heche es declarada con muerte cerebral: Sus cercanos confirmaron que "se espera que no sobreviva"

La familia y amigos de Anne Heche confirmaron que "se espera que no sobreviva", después de que la actriz sufrió un violento accidente de tráfico el viernes pasado, día desde el que se mantiene en coma.

De hecho, sus seres más cercanos están tomando la difícil decisión de quitarle el soporte vital, ya que fue declarada con muerte cerebral.

Por el momento, Heche se mantiene conectada a un ventilador principalmente porque los médicos están determinando si se pueden donar los órganos que no se dañaron en el accidente e incendio posterior.

Anne Heche con muerte cerebral | ¿Qué dijeron sus cercanos?

Un representante de la actriz compartió con la prensa un comunicado en el que establecieron la irreversible situación que está enfrentando la intérprete.

"Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el West Hills Hospital en Los Ángeles", parten indicando.

Eso para que luego el mensaje dé un ocurre giro: "Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. Se espera que no sobreviva".

En tanto, luego se explica la decisión de mantenerla con vida hasta ahora: "durante mucho tiempo ha sido su opción donar sus órganos, y la mantienen con soporte vital para determinar si alguno es viable".

"Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso. Más que su extraordinario talento, vio la difusión de la bondad y la alegría como el trabajo de su vida, especialmente moviendo la aguja para la aceptación de quien amas. Será recordada por su valiente honestidad y muy extrañada por su luz", puntualizaron.

Anne Heche con muerte cerebral | ¿Qué le pasó a la actriz?

Anne Heche fue hospitalizada el viernes 5 de agosto, cuando chocó su auto contra una casa en el sector de Mar Vista y terminó incendiándose. La dueña de la propiedad afectada y su mascota alcanzaron a evacuar.

El fuego que se desató fue tan grande que cincuenta y nueve bomberos lucharon contra las llamas, tras consumir tanto el auto de Heche como la casa.

La actriz permaneció durante 65 minutos en medio del incidente, hasta que pudieron sacarla de entre los escombros.

De acuerdo con distintos reportes, Heche pudo comunicarse en el momento de su rescate, pero luego perdió el conocimiento y ha estado en coma desde entonces.

Anne Heche cultivó una larga trayectoria en torno a Hollywood, protagonizando películas como Six Days, Seven Nights, junto a Harrison Ford; Wag the Dog, donde compartió con Dustin Hoffman y Robert de Niro; además de Volcano, en un elenco que encabezó con Tommy Lee Jones.