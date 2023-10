Una buena cerveza siempre es bienvenida, más cuando estamos a las puertas del inicio del verano. Y si es artesanal, mejor aún, por lo que un libro con un mapa que recorra las mejores cervecerías del país era una gran idea.

Así lo pensó Carlos Carrasco, fundador de Cervecería Luthier y autor del libro “Ruta Cervecera Nacional”. “Ya son 12 años desde las primeras incursiones en el mundo de la Cerveza Artesanal”, destaca el emprendedor.

En su publicación, el autor demuestra su experiencia en la popular e incipiente industria artesanal. “Iniciamos este camino junto a mi hermano Eric Carrasco, con más dudas que certezas, pero de a poco fuimos mejorando. Como digo en mi libro, en la actualidad yo vivo cerveza, duermo cerveza, sueño cerveza y, por cierto, bebo cerveza”, afirma.

Convertirse en un impulso para el rubro fue la principal razón que motivó al autor a escribir esta guía. “El turismo cervecero es algo que se hace en otros países y en Chile aún no lo tenemos tan presente”, menciona Carlos. Con la intención de potenciar esta actividad en el país, el autor construye un mapa con 130 historias que destacan los inicios e identidad de las mejores cervecerías nacionales.

Corazón chelero

“En cada rincón de nuestro país existe un cervecero o cervecera honesta, dispuesta a compartir su trabajo. Eso me parece maravilloso desde el punto de vista del patrimonio vivo. Mostrar esas realidades y promover que las personas las conozcan, me motiva y me hace pensar que hacer una Ruta Cervecera Nacional, con las mejores cervecerías del país, puede resultar en una buena idea para nuestra industria”, explica.

Por cada cervecería se presentan datos interesantes; de sus inicios, cuáles son sus cervezas imperdibles, donde ubicarlos y quienes están detrás de cada fábrica artesanal.

Además, con la participación especial de Jägermeister, uno de los auspiciadores del libro, también se revela la fórmula del “Deer and Beer”, un formato posicionado por la marca alemana para disfrutar de la cata de cervezas, en compañía del místico licor de hierbas.

Para todos los gustos

“Hay mucha fotografía; recetas de estilos aportadas por mi amigo y gran cervecero, Hernán Castellani; ilustraciones de mi colega Diego Cofré de Cervecería Perro Negro. Se relata la historia de un viaje cervecero en 8 cuentos escritos por la dramaturga Leyla Selnam, además de mencionar a bares cerveceros en todo Chile… Como buena ruta tiene de todo ¡es un mundo!”, describe el autor de Ruta Cervecera Nacional.

No solo investiga y reúne la información sobre las mejores cervecerías y cervezas chilenas, sino que también incluye códigos QR para que los lectores puedan seguir adentrándose en la evolución de las fábricas artesanales destacadas.

“Es un libro ‘instagrameable’, por lo que es entretenido ir leyendo las historias e interactuando con las plataformas digitales”, resalta el cervecero, quien ha disfrutado las interacciones con sus lectores en redes sociales.

Lanzamiento oficial

Carlos Carrasco estará en el lanzamiento oficial el 2 de noviembre en Flannery’s Beer house, de Santiago.

“Se vienen muchas más historias y anécdotas que espero ir plasmando en una nueva edición, ya que esto continua. Se vienen actualizaciones y lógicamente espero seguir sumando a más cervecerías y bares”, finaliza el autor.

Puedes adquirir el libro en www.trayecto.cl o en las principales librerías del país.