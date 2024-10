A pocos días de la realización de THC Expo 2024, te entregamos toda la información necesaria para asistir al mayor evento internacional de difusión y aprendizaje sobre el cultivo del cannabis en Chile.

En su tercera edición, la feria presentará diversas actividades relacionadas al cannabis, junto a la mejor música, en tres jornadas imperdibles.

Todo lo que debes saber sobre la THC Expo 2024

THC Expo se ha transformado en un punto de encuentro para la comunidad del cannabis, quienes han obtenido mayor conocimiento sobre esta cultura; ya que más que una feria, es una fuente confiable de información y conexión.

¿Cuándo es?

La feria profesional de la industria del cannabis, THC Expo 2024, se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre, con el siguiente horario: viernes 18 de 11:00 a 20:00 horas y sábado 19 y domingo 20, de 12:00 a 20:00 horas.

¿Dónde es la THC Expo 2024?

La tercera edición será este año, en el Centro Cultural Estación Mapocho.

¿Dónde venden las entradas?

Las entradas están disponibles en Ticketplus y los precios van desde los $16.800 hasta los $39.200.

Invitados internacionales

THC Expo 2024 contará con diversos invitados internacionales, destacando entre ellos, Steve De Angelo, emprendedor, activista y pionero de la regulación del cannabis internacional; Sisters of the Valley, activistas conocidas como monjas cannábicas -no religiosas- que comparten la misión de sanar al mundo a través de la medicina basada en plantas.

Además se suma, Juan Palominos, desde Argentina, abogado, activista y cofundador de estudio cuatro veinte. Doctor Sergio Sanchez, director Latinoamérica Reforma y asesor del Ministerio de Salud, que nos hablará de las novedades de la regulación medicinal en Chile.

Cartel de artistas THC Expo 2024

El evento tendrá una zona Chill Out en la terraza de la Estación Mapocho, con música en vivo y Djs internacionales. El viernes 18 se presentará una improvisación colectiva musical, Jam Session Envolá, con la participación de Joe Vasconcellos, Tata Barahona, Mr Androide y Manuel Bustamente.

El sábado 19, DJ Superlativo y DJ Atenea encabezan la jornada y domingo desde Argentina, DJ Uopa Nachi y el cierre con nuestro representante nacional DJ Pablito Pesadilla, entre otros, quienes se presentarán los días 18, 19 y 20, respectivamente.

Además contará con un patio de comidas y barra de cerveza a cargo de Tamango Brebajes.

Actividades de la THC Expo 2024

Durante los tres días del evento se desarrollarán exposiciones, conversatorios y charlas en el escenario del Hemp Village, donde participarán expertos en materias como regulación, salud cannábica, importación, cultivo, dispensarios, sustentabilidad, marketing digital y veterinaria.

El objetivo de éstos es difundir la cultura del cannabis, sus procesos, usos y beneficios.

¿Quién es el público objetivo?

Todas las personas que sean parte de este mundo, ya que la feria es un polo de desarrollo para usuarios, inversionistas, emprendedores, instituciones gubernamentales y el mercado actual de toda Latinoamérica.

Emprendimientos que estarán presentes este año

Durante las tres jornadas THC Expo 2024 se ofrecerán diversos productos, en stands de la Industria nacional e internacional: Fertilizantes, Vaporizadores, Horticultura e iluminación, parafernalia, medios de comunicación, ropa y accesorios.

A lo largo de sus ediciones, THC Expo se ha transformado en un punto de encuentro para la comunidad del cannabis, quienes han podido obtener mayor conocimiento sobre esta cultura; ya que más que una feria, es una fuente confiable de información y conexión, que crea una red de apoyo que amplifica este mensaje que quiere llegar cada vez más lejos.