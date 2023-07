Este pasado sábado se dio a conocer que la ahora exsubsecretaria de Cultura, Andrea Gutierrez, presentó su renuncia al cargo tras no abstenerse a participar en el traspaso de fondos a la Corporación de Desarrollo de Santiago, donde había sido directora.

Subsecretaria Andrea Gutiérrez renuncia y Presidente Boric instruye un sumario en su contra

Gutierrez reconoció haber realizado un “error involuntario” al no abstenerse de participar en la elección de una corporación en donde la exsubsecretaria fue directora para ejecutar proyectos con fondos públicos.

A través de un comunicado, la exautoridad comentó lo siguiente “Reconozco que cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme”.

“He tomado la decisión de dejar mi cargo. Lo hago con la certeza y tranquilidad de que todo lo que hemos llevado a cabo fue con el propósito de brindar dignidad a los agentes culturales de nuestro país”, agregó.

La exautoridad desmiente un mal uso de recursos

Andrea Gutierrez aseguró que bajo ese contexto “Ambos acuerdos fueron con la Corporación de Desarrollo de Santiago, lugar donde trabajé justo antes de asumir mi cargo. Uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público, mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades”.

“Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo un mal uso de los recursos públicos ”, precisó.

Cabe aclarar que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que se instruirá un sumario en su contra tras lo acontecido con Gutierrez y se oficializará su salida este lunes.