Este domingo hubo un fuerte temblor en la zona centro del país, en específico fue un movimiento telúrico de 5,6 grados cuyo epicentro fue a 15 kilómetros del noroeste de Farellones, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, no obstante, el fuerte movimiento que se sintió hizo que algunos calificaran este movimiento como un terremoto y no como un sismo.

Es en ese contexto que en RedGol cuál es la principal diferencia entre temblor y terremoto y cuándo se considera en nuestro país.

Sismología ¿De cuántos grados debe ser un temblor para ser considerado terremoto en Chile?

Vale aclarar que sismo, como se refieren habitualmente a los temblores tienen la misma raíz etimológica que terremoto, ya que ambas significan “movimiento de la tierra”, aunque uno en griego y otro en latín.

Por lo que prácticamente se podría decir que sismo (temblor) y terremoto son lo mismo, no obstante, en Chile esto no ocurre así porque la principal diferencia se da en que nuestro país es uno sísmico, es decir, los temblores son muy cotidianos en el diario vivir, entonces para hacer una diferenciación en los movimientos que producen daños de los que no, muchas entidades -como las aseguradoras- empezaron a calificar al terremoto como movimientos que producen daños.

Bajo esa premisa, se podría decir que un terremoto en Chile podría considerarse como tal a partir de los 6 o 7 grados , aunque al ser una definición “local”, no cumple una regla exacta, porque finalmente otro de los elementos que influye en la calficiación de terremoto o temblor para cada persona, es la percepción individual del sismo.

Fuerte sismo se sintió este domingo en Santiago

El fuerte sismo que se sintió a las 13:11 de este domingo en las regiones de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins de acuerdo a los datos del Centro Sismológico de la Universidad de Chile fue de 5.6 grados Richter a 14.85 km al N de Farellones (Lo Barnechea, Región Metropolitana), con una profundidad de 110.5.

