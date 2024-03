Revisión Técnica 2024: ¿Cuándo me toca realizar el trámite según el calendario oficial?

¡Llegó marzo! Un mes con muchos gastos y dónde sí o sí los conductores nacionales deben pagar el Permiso de Circulación 2024, trámite que, entre sus requisitos, requiere que los vehículos estén al día en la revisión técnica.

Por ello es que en RedNews, te contamos a conocer cuál es el calendario 2024 de este trámite y si hay o no vehículos que tienen preferencia durante el tercer mes del año.

De acuerdo al calendario oficial del 2024 publicado en el sitio web de la Planta de Revisión Técnica, marzo no tiene un dígito como prioridad , es decir, cualquier conductor que desee renovar la revisión técnica para sacar el Permiso de Circulación 2024 puede hacerlo sin problemas.

Esto de todas formas cambiará durante abril, ya que, el calendario retomará la prioridad y los vehículos beneficiados son los cuya patente terminen en 1.

Revisa a continuación el calendario 2024 para la renovación de la revisión técnica:

Enero – 9.

Febrero – 0.

Marzo – Sin preferencia.

Abril – 1.

Mayo – 2.

Junio – 3.

Julio – 4.

Agosto – 5.

Septiembre – 6.

Octubre – 7.

Noviembre – 8

Diciembre – Sin preferencia.

¡Ojo! Si bien todos los vehículos tienen prioridad en un mes en específico, esto no significa que los terminados en otros dígitos no puedan asistir a las PRT , aunque el trámite podría durar más de lo que hubiese durado en el mes correspondiente, al no contar con la “preferencia” antes mencionada.

Además, los vehículos que deben renovar la revisión técnica cada seis meses no deben seguir el calendario anterior, solamente deben dirigirse cuando pase este tiempo a las PRT que ofrezcan este tipo de servicio.